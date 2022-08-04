2022-08-04 22:09:36 3 otomobil markasından devasa zam
Ağustos ayında otomobil fiyatlarına zam geldi. Nissan, Hyundai ve Peugeot'nun güncel fiyatları cep yakıyor.
Ağustos ayında otomobil fiyatlarına zam geldi. Nissan, Hyundai ve Peugeot'nun güncel fiyatları cep yakıyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Ağustos itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı.
Bugün ise Nissan, Hyundai ve Peugeot, binek otomobil fiyatlarında yaptığı zamla aşılması güç dediğimiz sınırları geçti. İşte ağustos ayı otomobil fiyatları…
Ağustos ayında otomobil fiyatları ne kadar zamlandı? Geçtiğimiz dönemde Nissan’ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafifleyeceği söyleniyordu.
Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Eğer yaz aylarında yapacağınız seyahat için X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.
Genel olarak piyasaya baktığımızda ise haziran ayında yüzde 20 civarında, temmuzda ise yüzde 5 ila 10 arası bir zamla karşılaştık.
Bu ay da genel olarak B segment hatchback modellerinde yüzde 5, C segment sedan ve SUV modellerinde ise yüzde 10’a yakın bir zam söz konusu.
İşte ağustos ayı otomobil fiyatları…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23