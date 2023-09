Kök, "Annemin tek keçisi vardı. Bu işi hep büyütmek istiyordu. Aileye bir katkıda bulunmak istiyordu. Benim en büyük ilham kaynağım annem diyebilirim. 3-4 kova ile başladık ve şu an kendi markamızı oluşturduk. Her gün 2 buçuk ton süt işliyoruz. Yeşilyöre yoğurt olarak yolumuza devam ediyoruz. Ve bir aile tesisi oluşturduk. Hem markamız hem biz şu an her yere servis yapıyoruz. Bundan sonraki hedefim büyük bir pazar alanı oluşturmak, adımızı daha fazla yerlere duyurmak. Büyük bir iş yeri açmak ve burayı genişletmek istiyorum. Buraya herkese bekliyoruz. Buraya gelin bir yayık ayranımızı için, yoğurdumuzun tadına bakın bizler de sizleri burada misafir edelim" dedi.