3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!
Meteoroloji'den gelen haberlere göre, Ege bölgesinde 3 il için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün (21 Ocak) ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
3 İLDE SARI KODLU UYARI Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu alarm verildi.
YARINDAN İTİBAREN SAĞANAK GELİYOR 22 Ocak Perşembe (yarın) itibaren yurt genelinde yağış etkili olacak. Yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak beklenirken, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illerde kar yağışı etkili olacak./ kaynak: haber7
