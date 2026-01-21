  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Katil İsrail Gazze'de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam Bu hamle ne zaman bitecek artık? Boey'un ölçüsünü almaya geliyor Mustafa Destici'den o alçaklığa çok sert çıkış: "Bedeli ağır olur" İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular İçine 2 dal atın yeter: İşte ağrıları geçiren ikili! Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için... Tarihin en yoğun kar yağışı! Evlerin ikinci katına kadar çıktı
3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!

Meteoroloji'den gelen haberlere göre, Ege bölgesinde 3 il için fırtına uyarısı yapıldı.

#1
Foto - 3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün (21 Ocak) ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - 3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#3
Foto - 3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!

3 İLDE SARI KODLU UYARI Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu alarm verildi.

#4
Foto - 3 ilde sarı alarm: Fırtına uyarısı yapıldı!

YARINDAN İTİBAREN SAĞANAK GELİYOR 22 Ocak Perşembe (yarın) itibaren yurt genelinde yağış etkili olacak. Yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak beklenirken, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illerde kar yağışı etkili olacak./ kaynak: haber7

