3 ilde eş zamanlı naylon fatura operasyonu! Milyarlarca liralık e-fatura ele geçirildi

Milyarlarca liralık e-fatura ele geçirildi Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 59 adet klasör içerisinde çeşitli firmalar adına kesilmiş toplam bedeli 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 liralık e-fatura, değeri 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 liralık 5 bin 745 adet dolu senet, yine toplam bedeli 1 milyar 725 milyon 355 bin liralık 987 adet tahsilat makbuzu, 40 adet toplam değeri 4 milyon 700 bin liralık çek, farklı firmalarca düzenlenmiş 500 adet toplam değeri 5 milyon liralık dekont, 166 adet boş senet, 94 adet kaşe, 71 sayfa boş çek koçanı, 20 adet pos cihazı, 6 adet boş fatura koçanı, çeşitli firmalara ait içerisinde muhtelif sayıda çeşitli dekontlar ve çek nüshaları bulunan 12 adet klasör, 1 tabanca ve 14 adet fişek, 1 av tüfeği ve 54 adet kartuş, çok sayıda suç unsuru olan muhtelif evrak, belge ve doküman ele geçirildi.