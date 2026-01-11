  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım! Aynı hastanede buluştular! Hemşire anne ile doktor kızı mesai arkadaşı oldu 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı! Durdurulamaz! Guendouzi dillere düştü! Avrupa basını bu maçı konuşuyor Ne doktor gördü ne eczane; sırrı Erciyes’te saklı! Efsane hoca binlerce kişiye kayak öğretti 2-0'lık yenilgi sonrası Okan Buruk yıldız kanadı Galatasaray'a istiyor! Transfer... HAVELSAN’dan “NATO” bombası! İmzalar sessiz sedasız atıldı İstanbul'da dizi ve film çekimlerine standart getirildi! Bakan Ersoy duyurdu: Saat sınırı, yeni kurallar
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde iç kanama geçirerek 3 gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı.

#1
Foto - 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!

Oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda üç gün tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, iki hafta sonra taburcu olmuştu.

#2
Foto - 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!

Yaşadığı zorlu sürecin ardından ünlü oyuncudan sevindiren kare geldi. Cemcir'in berberine giderek tıraş olduğu ve sağlıklı görüntüsüyle objektife yansıdığı öğrenildi.

#3
Foto - 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!

49 yaşındaki usta oyuncunun son hali hayranları tarafından sevinçle karşılandı. İşte Cemcir'in son hali...

#4
Foto - 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun son görüntüsüne birçok sosyal medya kullanıcısı 'çok iyi görünüyor' yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ..
SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı
Gündem

SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, Suriye’nin istikrarını destekleyen aktörlere teşekkür edildi. Listede; Türki..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23