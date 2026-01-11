3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde iç kanama geçirerek 3 gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde iç kanama geçirerek 3 gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı.
Oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda üç gün tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, iki hafta sonra taburcu olmuştu.
Yaşadığı zorlu sürecin ardından ünlü oyuncudan sevindiren kare geldi. Cemcir'in berberine giderek tıraş olduğu ve sağlıklı görüntüsüyle objektife yansıdığı öğrenildi.
49 yaşındaki usta oyuncunun son hali hayranları tarafından sevinçle karşılandı. İşte Cemcir'in son hali...
Ünlü oyuncunun son görüntüsüne birçok sosyal medya kullanıcısı 'çok iyi görünüyor' yorumunda bulundu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23