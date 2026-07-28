3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden “pes” dedirten savunma: “Bodruma indiğinde...”

Yardımcı Bölge Savcısı Shanan Buckingham ise Clancy'nin ruhsal sorunlar yaşadığını kabul etmekle birlikte bunun cinayetleri mazur göstermeyeceğini söyledi. Buckingham, Clancy'nin eşini yemek siparişini almaya göndermeden önce telefonundan dönüş süresini hesapladığını ve bu zamanı çocuklarını öldürmek için kullandığını öne sürdü. Savcı, Clancy'nin "çok belirli bir amacı gerçekleştirmek için hızlı hareket ettiğini" ve bunun çocuklarını öldürmek olduğunu savundu. Davanın ilk tanığı olan ve Lindsay Clancy'den boşanan Patrick Clancy, eşinin olaydan yaklaşık iki hafta önce psikiyatri hastanesinden taburcu edildiğini ancak olaydan önce çocuklarına ya da kendisine zarar vereceğine dair herhangi bir belirti göstermediğini ifade etti.