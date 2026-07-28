3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden “pes” dedirten savunma: “Bodruma indiğinde...”
ABD'de 3 çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada savunma, sanığın doğum sonrası psikoz nedeniyle cinayetleri işlediğini öne sürerken, savcılık olayın önceden planlandığını savundu. 3 çocuğunu öldürdüğünü kabul eden Clancy, suçlu bulunması halinde zorunlu müebbet hapis cezası alacak. Mahkeme, sanığın olay sırasında cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunup bulunmadığını değerlendirecek.