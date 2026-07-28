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3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden "pes" dedirten savunma: "Bodruma indiğinde..."

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3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden “pes” dedirten savunma: “Bodruma indiğinde...”

ABD'de 3 çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada savunma, sanığın doğum sonrası psikoz nedeniyle cinayetleri işlediğini öne sürerken, savcılık olayın önceden planlandığını savundu. 3 çocuğunu öldürdüğünü kabul eden Clancy, suçlu bulunması halinde zorunlu müebbet hapis cezası alacak. Mahkeme, sanığın olay sırasında cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunup bulunmadığını değerlendirecek.

#1
Foto - 3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden "pes" dedirten savunma: "Bodruma indiğinde..."

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2023 yılında üç çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada taraflar ilk kez mahkeme önünde karşı karşıya geldi. Savunma, Clancy'nin doğum sonrası psikoz nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü ileri sürerken, savcılık ise cinayetlerin önceden planlandığını savundu.

#2
Foto - 3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden "pes" dedirten savunma: "Bodruma indiğinde..."

35 yaşındaki Lindsay Clancy, Ocak 2023'te Boston yakınlarındaki Duxbury kasabasındaki evinin bodrumunda 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı egzersiz bantlarıyla boğarak öldürdüğünü kabul ediyor. Clancy daha sonra kendisini bıçaklayıp ikinci kattaki pencereden atlayarak yaşamına son vermeye çalıştı. Girişim başarısız olurken, olay nedeniyle felç kaldı.

#3
Foto - 3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden "pes" dedirten savunma: "Bodruma indiğinde..."

Savunma avukatı Kevin Reddington, müvekkilinin üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra aylarca doğum sonrası ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, "Bodruma indiğinde psikoz geçiriyordu" dedi. Reddington, Clancy'nin çocuklarını seven bir anne olduğunu, intihar düşünceleri ve doğum sonrası psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle birçok sağlık kuruluşundan tedavi gördüğünü ancak verilen ilaçların fayda sağlamadığını savundu.

#4
Foto - 3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden "pes" dedirten savunma: "Bodruma indiğinde..."

Yardımcı Bölge Savcısı Shanan Buckingham ise Clancy'nin ruhsal sorunlar yaşadığını kabul etmekle birlikte bunun cinayetleri mazur göstermeyeceğini söyledi. Buckingham, Clancy'nin eşini yemek siparişini almaya göndermeden önce telefonundan dönüş süresini hesapladığını ve bu zamanı çocuklarını öldürmek için kullandığını öne sürdü. Savcı, Clancy'nin "çok belirli bir amacı gerçekleştirmek için hızlı hareket ettiğini" ve bunun çocuklarını öldürmek olduğunu savundu. Davanın ilk tanığı olan ve Lindsay Clancy'den boşanan Patrick Clancy, eşinin olaydan yaklaşık iki hafta önce psikiyatri hastanesinden taburcu edildiğini ancak olaydan önce çocuklarına ya da kendisine zarar vereceğine dair herhangi bir belirti göstermediğini ifade etti.

#5
Foto - 3 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani anneden "pes" dedirten savunma: "Bodruma indiğinde..."

Patrick Clancy, akşam yemeğini almak için evden ayrılırken eşinin tamamen normal davrandığını söyledi. Savcılığa göre Patrick eve döndüğünde eşini bahçede buldu, 911'i aradı ve ilk müdahale ekiplerinin gelmesinin ardından bodrumda üç çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Lindsay Clancy, birinci derece cinayet suçlamalarından herhangi birinden mahkum edilmesi halinde zorunlu müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yaklaşık 6 ila 8 hafta sürmesi beklenen davada mahkeme, Clancy'nin cinayetleri işlerken hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunup bulunmadığını değerlendirecek.

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