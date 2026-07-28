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Fransa acil koduyla yardım talep etti: Türk uçakları peş peşe havalandı

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Fransa acil koduyla yardım talep etti: Türk uçakları peş peşe havalandı

Avrupa'da büyük bir felaket yaşanırken Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'nın da çağrısına yanıt vererek uçaklarını peş peşe havalandırdı.

#1
Foto - Fransa acil koduyla yardım talep etti: Türk uçakları peş peşe havalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

#2
Foto - Fransa acil koduyla yardım talep etti: Türk uçakları peş peşe havalandı

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik.

#3
Foto - Fransa acil koduyla yardım talep etti: Türk uçakları peş peşe havalandı

Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Fransa acil koduyla yardım talep etti: Türk uçakları peş peşe havalandı

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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