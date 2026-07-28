Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Trump’ın çok konuşulacak projesi Türkiye’de birleşiyor

Üçüncü koridor olan Hazar-Akdeniz Koridoru, Azerbaycan ve Türkmenistan doğal gazının Türkiye üzerinden TANAP aracılığıyla Avrupa'ya ulaştırılması projesine Suriye'yi de eklemektedir. Hazar Akdeniz Koridoru'nun güney ayağı olarak Suriye'yi gören proje, Türkiye üzerinden Suriye'ye ek bir bağlantı önermektedir. Son olarak dördüncü koridor ise Mısır'dan elde edilen doğal gazı Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıma hedefini gütmektedir. Halihazırda en önemli tartışma projenin uygulanmasının önündeki engellerdir. Öncelikle projenin hayata geçirilebilmesi için yüz milyonlarca dolarlık bir finansal kaynak bulunması gerekmektedir. Dünya ekonomisinin ve bölge ülkelerinin mevcut durumu dikkate alındığında bu tür bir projeye finansal katkı sağlamaya gönüllü devlet görünmemektedir. Ayrıca Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin petrol ve doğal gaz alanlarındaki başlıca müşterisinin Asya piyasası olduğu dikkate alındığında, bu devletlerin Dört Deniz Girişimi'ne çok sıcak baktığını söylemek güçtür. Üstelik Suudi Arabistan'ın Kızıl Deniz kıyısında alternatif boru hattı ve rafinerileri bulunduğu gerçeği de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle projenin mimarları dört koridoru aynı anda hayata geçirmek yerine bazı aşamalarına odaklanmış görünmektedir.