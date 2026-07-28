Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Trump’ın çok konuşulacak projesi Türkiye’de birleşiyor
Trump yönetiminin “Dört Deniz Girişimi”ni değerlendiren uzmanlar projede iki kilit ülke olarak Türkiye ve Suriye'nin ön plana çıktığını belirterek, "Kafkasya'dan ve Orta Asya'dan gelebilecek uluslararası taşımacılık hatlarını Çin'in denetiminden çıkarmak ve Rusya ile İran'ın bu güzergahtaki rolünü engellemek için Türkiye eksenli yol güzergahları oluşturmak bu projenin ana hedeflerinden birisidir. Bir yandan Kafkasya'dan gelecek yol güzergahı, diğer yandan Irak-Türkiye arasındaki Kalkınma Yolu aracılığıyla uluslararası ticaretin kara yolu üzerinden kesintisiz biçimde yürütülebilmesinin anahtarı Türkiye'dedir" ifadelerini kullandı.