Vali Sonel ve ekibine 4 suçtan yeniden tutuklama: 'Gereğini yaparsınız gardaş' talimatı dosyada

Başsavcılık, elde edilen bulguların kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve bilişim sistemindeki verileri bozma veya değiştirme suçlarına ilişkin somut emareler içerdiğini değerlendirdi. Savcılık sevk yazısına göre Tuncay Sonel’in, sosyal medya platformlarında kendisi aleyhine paylaşım yapan hesapların ve kullanıcıların tespit edilmesi için Gökhan Ertok’a talimat verdiği belirlendi. Yazışmalarda, aleyhte paylaşım yapan hesapların kapatılmasının da istendiği, Ertok’un bu talimatlar doğrultusunda kullanıcıları tespit ederek Sonel’e bilgi verdiği kaydedildi. Bu çalışmalar karşılığında, Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun hesabından Gökhan Ertok’a 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde iki ayrı işlemle 5’er bin liradan toplam 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Savcılık, para transferlerinin gerçekleştirildiği dönemde asgari ücretin yaklaşık 2 bin 20 lira, polis memuru maaşının ise yaklaşık 5 bin 700 ila 6 bin 150 lira arasında olduğuna da sevk yazısında yer verdi.