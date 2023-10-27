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Yaşam
10
3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

2023-10-27 16:37:10
3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Van’ın Bahçesaray ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

#1
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduktan sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yabani hayvanlar, veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği ameliyatlarla sağlığına kavuşuyor.

#2
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Avcıların hedefi haline gelen, doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

#3
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri ile duyarlı vatandaşlarca merkeze getirilerek tedavi edilen kızıl akbaba, Erek Dağı eteklerinde, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, DKMP Van İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı ve DKMP personelinin katılımıyla doğaya salındı.

#4
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen kızıl akbaba 3 aydır merkezde tedavi ediliyordu.

#5
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Bugün itibarı ile tedavisi tamamlanan kızıl akbabayı DKMP Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik.

#6
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Yetkililerle birlikte daha önce de tedavi edip doğaya saldığımız akbabaların 9'uncusu bu. 2 sakallı akbaba, 2 kara akbaba, 3 kızıl akbabayı doğaya saldık. Son olarak da bu kızıl akbabayı doğaya saldık" dedi.

#7
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

#8
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

#9
Foto - 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

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