28 uçak 119 helikopter 14 İHA göreve hazır Yeşil Vatana hava kalkanı

2021 yılından bu yana kullanılan Yangın Yönetim Yazılımını daha da geliştirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Yangınla mücadelede kullanılan farklı yazılımları, Orman Yangın Yönetim Sistemi adı altında tek platformda topluyoruz. Arazöz ve su ikmal araçlarımıza sıcaklık, nem ve rüzgar ölçen sensörler takıyoruz. Böylece yangın mahallindeki meteorolojik veriler, anlık olarak takip edilecek. Orman yolları da açılmış durumda. Bu yollar navigasyon sistemine aktarıldı" dedi. İnsan gücünün de artırıldığını aktaran Yumaklı, "Şu anda 28 bin kahramanımız var. Gönüllü sayımız 132 binden 138 bine ulaştı. Hem bilgiyi, hem tecrübeyi, hem teknolojiyi içeren, ve bir bütün içerisinde yönetilmesini ifade eden bir değerin altını çizmiş oluyoruz. Yangınla mücadele organizasyonumuzda görev alan personel sayımızı bu yıl 3 bin kişi artırarak 28 bine çıkardık. Geçmişten bugüne, Yeşil Vatan için canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.