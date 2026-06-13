28 uçak 119 helikopter 14 İHA göreve hazır Yeşil Vatana hava kalkanı

Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede, teknolojiyi en etkin kullanan ülkelerden biri olduğundan bahseden Bakan Yumaklı, "İnsansız hava araçlarımız sayesinde, ormanlarımızı geniş alanlarda anlık olarak takip ediyoruz. Dumanı daha erken görüyor, yangın riskini daha hızlı değerlendiriyor, ekiplerimizi sahaya çok daha etkin şekilde yönlendiriyoruz. Bugün artık orman yangınlarıyla mücadelede, sadece gözle değil, yapay zekayla, anlık veriyle, karar destek sistemleriyle ve güçlü koordinasyonla hareket ediyoruz. 2026 yılında yapay zeka destekli yangın risk haritalarımızı kullanıma aldık. Bu haritalar, sıcaklık, rüzgar, nem, topoğrafya, yanıcı madde tipi ve kuraklık gibi birçok parametreyi birlikte değerlendiriyor. Yangın riskini 7 gün önceden tahminleyebilecek şekilde çalışan bu sistem sayesinde, yangın çıkma ihtimali yüksek alanlarda önleyici tedbirleri artırıyoruz. Artık yalnızca yangına müdahale etmiyoruz, yangın riskini önceden okuyor, sahadaki hazırlığımızı buna göre planlıyoruz" şeklinde konuştu.