28 Şubat’ın vurduğu öğrenciler konuştu! O peruğu tören eşliğinde çöpe attım

"İŞE GİREMEYECEĞİMİ BİLE BİLE OKUDUM" Baskılar yüzünden okulun ilk 1 ayını hatırlamadığını söyleyen Suat Ayaz, "Okulun kantine, yemekhanesine ve spor salonuna girmemiz yasaktı. Okula gidiyorum ve eve gidip ağlıyorum sadece. Ne işlediğim derslerden ne de üniversiteli olmanın verdiği heyecan duygu hiçbir şey yok. Sınıfta 3 peruklu öğrenciydik. Yan yana oturuyorduk ve birbirimize bakıp bakıp ağlıyorduk sadece. Bir tercih yapmak zorundaydım. Ya eğitimimize devam devam edecektik ya da pes edip evlerimize dönecektik. Sırf perukluyum diye kaldığım ders vardı. İlk 1 ay her gün aileme okulu bırakacağım diyordum. Ailemin çok desteği oldu. Sırf meydan bunlar kalmasın diye okudum. Mezun olduktan sonra bir işe giremeyeceğimi bile bile okudum. Çocuklarıma ve kardeşlerime örnek olmak için okudum" dedi.