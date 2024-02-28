2024-02-28 12:46:42 28 Şubat’ın vurduğu öğrenciler konuştu! O peruğu tören eşliğinde çöpe attım
Türk siyasi tarihinde 28 Şubat 1997’de "Post modern darbe" olarak gerçekleşen darbenin 27. yıl dönümünde mağdurlar yaşadıklarını SABAH’A anlattı. O dönemde öğrenciyken mobbing uygulanan ve okuldan atılan 28 Şubat Öğrenci Derneği Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir ve Gülden Gebiç yaşadıklarını anlattı. Aynur Özdemir “Üniversitede öğrenciyken başörtüsü yasağı çıkarıldı ve başörtülü öğrencilerin kampüse girişi yasaklanmıştı.