İl Başkanı Şahin açıklamasında, 28 Şubat Darbesi’nin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti. Şahin, “Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur” dedi.