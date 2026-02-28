  • İSTANBUL
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda 28 Şubat “postmodern” darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

#1
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

Gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Başkanı Av.Turgay Şahin’in yanı sıra, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, İnsan Hakları Başkanı Av. Mahmut Ekici, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı, İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanlığı’na vekâleten Sude Nur Dabanlı, İl Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Av. Zeliha Gök ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

#2
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

İl Başkanı Şahin açıklamasında, 28 Şubat Darbesi’nin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti. Şahin, “Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur” dedi.

#3
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin görevden el çektirildiğini ifade eden Şahin, başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatıldığını vurguladı. Vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamu kurumlarına alınmamaya çalışıldığını hatırlattı.

#4
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını yineleyen Şahin, iktidarları döneminde atılan adımlarla vesayet odaklarının tek tek çökertildiğini ve milli iradenin yeniden inşa edilerek ülkenin daha yüksek bir demokrasi standardına taşındığını kaydetti.

#5
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

Son dönemde başörtüsü ve Anadolu’nun yerel kıyafetlerine yönelik sergilenen tavırların 28 Şubat zihniyetinin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdiğini belirten Şahin, demokrasi bilincinin, sivil iradenin ve sandığın gücünün önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin varlığı sayesinde bazı çevrelerin gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyamadığını ifade eden Şahin, bu zihniyetle mücadelenin AK Parti için bir demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesi olduğunu dile getirdi.

#6
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

Toplumsal barışa zarar veren anlayışlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Şahin, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz.

#7
Foto - 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir!

Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

