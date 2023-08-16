2023-08-16 12:19:57 26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında
24 Haziran'dan bu yana kamuoyu önünde açıklama yapmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta sessizliğini bozacak. Akşener'in konuşmasına yönelik beklentiler zirve yaparken, partiye yakın kaynakların iddiaları ise "Dağ fare mi doğuracak?" deyimini akıllara getirdi. İddiaya göre Akşener konuşması boyunca ittifak tartışmalarının hiçbirine girmeyecek, CHP'ye de sert eleştiriler yöneltmeyecek. Partisinin yeni dönem vizyonunu tanıtacak olan Akşener, tüm milliyetçi kesimleri partisine davet etmekle yetinecek.