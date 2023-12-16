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Yaşam
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25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

2023-12-16 16:42:24
25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Elazığ’da baba mesleğini devam ettiren 66 yaşındaki Mustafa Yonar, 25 yıldır el emeği ile ahşaba şekil veriyor.

#1
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Başta fırın küreği olmak üzere tabura, elek ve baston gibi ürünler yapan Yonar, ölene kadar bu işi devam ettireceğini söyledi.

#2
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi Şıra Meydanı üzerinde baba mesleğini sürdüren 66 yaşında Mustafa Yonar, mesleğinin en eski ustalarından. Emekli olduktan sonra 25 yıldır ahşaba şekil veren Yonar, ilerlemiş yaşında rağmen halen aynı heyecanla işini sürdürüyor.

#3
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Özellikle yaptığı ele emeği kürekler ile il genelindeki fırıncıların gözde ustası olan Yonar, bunun yanında un eleği, masa, tabura ve baston gibi birçok ürün yapıyor.

#4
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Yonar, ölene kadar bu işi yapacağını söyledi.

#5
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Mustafa Yonar, “Emekli olduktan sonra 25 senedir burada bu işi yapıyorum.

#6
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Kürek imalatını yapıyorum. Ayrıca iskemle, ekmek tahtası, gibi ürünler yapıyorum. Bunların hepsi el emeği.

#7
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

. Fırın küreklerinin yüzde 80’i el emeği diğerleri makine ile yapıyoruz. Dediğim gibi ben 66 yaşındayım, 25 senedir bu kürek işi ile uğraşıyorum. Burası babamın tezgahı, babam vefat edince biz de burada kürek imalatına başladık.

#8
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Bu meslek sürdüren ve ben küçük kardeşim kaldı. Mesleği seve seve yapacaksın yoksa bu iş yürümez.

#9
Foto - 25 yıldır ekmeğini ahşaptan çıkarıyor

Ölene kadar bu işi devam ettireceğim. Çırak olarak kimse gelmiyor. Bu işi kimse heves etmiyor” dedi.

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