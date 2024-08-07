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Ekonomi
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2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

2024-08-07 10:55:04
2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptıkları çalışmaların somut adımlara dönüştüğünü söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirtti. Programa güvenin artarak devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor" dedi.

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Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." dedi.

#2
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

TÜRKİYE'YE GELECEK 2,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ FİNANSMAN SON AŞAMADA Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, ekonomi programıyla uyumlu projelere finansman sağlanması için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini vurguladı.

#3
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamayı sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." diye konuştu.

#4
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

"BU YIL 2,9 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLADIK" Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, "Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor." ifadesini kullandı.

#5
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Şimşek, sürdürülebilirliği ön planda tutarak, ihracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen, reel sektörün güçlenmesine destek veren, uzun vadede iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye geçiş ile uyumlu projelerin finansmanını sağladıklarını anlattı.

#6
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Gelecek dönemde onaylanacak ve imza aşamasındaki projelere de değinen Şimşek, şöyle devam etti:

#7
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

"Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4 proje imzalanmak üzere. Bu kaynakla taşkın ve kuraklıkla ilgili tedbirlerin alınması, kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması, deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilmesi ve finansman imkanlarının artırılarak kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor."

#8
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

DEPREM BÖLGESİ DESTEKLERİ Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasında olduklarını belirtti.

#9
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankasından deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankasından yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Şimşek, bu kapsamda Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını bildirdi.

#10
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Şimşek, birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti:

#11
Foto - 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

"Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Sıcak para geldiği gün iyidir sıcacıktır,sevimlidir ama ne zaman gideceği asla senin elinde değildir tam tersi senin düşmanının elindedir ve o istediği zaman gider lakin giderken de değil geldiği gibi sıcak vallahi yakar ,kor eder ve öyle gider.Akıllı olmak lazım.

.....

Nihayet ya....
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