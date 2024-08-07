2024-08-07 10:55:04 2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu
Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptıkları çalışmaların somut adımlara dönüştüğünü söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirtti. Programa güvenin artarak devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor" dedi.