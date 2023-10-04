  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

THY’den görülmemiş kampanya! Biletler o fiyata kadar düştü! Valizini kapan akın akın koştu

Son sözünü duyanın yüreği parçalanıyor! Tam 10 yıldır gözlerini kapatamıyor

Türkiye lojistik süper güç olma yolunda! Ulaştırma Bakanından müjde üstüne müjde

Putin çılgına dönecek! Korktuğu başına geldi... Türkiye'den o İHA'yı alacaklar

220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

Telefonlarla ilgili beklenmedik karar devreye sokuldu! Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Artık bu şart getirildi...

Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı
Ekonomi
4
220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

2023-10-04 14:05:29
220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Yaşanan ekonomik kriz dev firmaları da etkilemeye başladı. Bir çok firma iflas başvurusu yaparken şimdi de o dev seramik firmasından kötü haber geldi. Türkleri de severek kullandığı o marka artık olmayacak. 220 yıldır sofraları güzelleştiriyordu…. Çeyizlerin ise baş tacıydı… Almanya’nın en eski çanak çömlek üreticisi olan Zeller Keramik, iflas ettiğini duyurdu. Şirket, “Horoz ve Tavuk” desenli ürünlerini 1898 yılından bu yana üretiyordu.

#1
Foto - 220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Küresel ekonomik kriz nedeniyle birçok dev şirket iflas ediyor. Zeller Keramik’in iflası da bu süreçte yaşanan iflas haberlerine bir yenisi olarak eklendi. Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylarla birlikte şirket iflasları dünya çapında endişe yaratıyor. Son iflas haberi, 220 yıllık köklü bir şirket olan ve küçük ev eşyaları üreten Zeller Keramik’ten geldi. Şirket, özellikle horoz ve tavuklu sofra takımlarıyla tanınıyordu. Zeller Keramik, iflasın nedenini artan enerji maliyetleri ve azalan ürün satışları olarak açıkladı.

#2
Foto - 220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Zeller Keramik, 1794 yılında kurulmuş Almanya’nın en eski çanak çömlek üreticisi olarak uzun yıllardır zorluklarla mücadele ediyordu. Şirket, daha önce 2007 yılında da iflas başvurusunda bulunmuştu.

#3
Foto - 220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Horoz ve tavuk desenli ürünleriyle bilinen Zeller Keramik’in fabrikası, bu geleneksel sofra takımlarıyla uluslararası alanda tanınan bir simge haline gelmişti. Ürünleri Türkiye’de de birçok evde kullanılıyordu.

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın
Teknoloji

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın

Rusya Federal Uzay Ajansı Genel Müdürü Yuriy Borisov, Türkiye’ye uzay istasyonu teklifinde bulundu.

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da Gebze'deki fabrikaya ziyaretçi akını yaşanıyo..
‘Bunların satmayacağı vatan yok’ Kandil'in tetikçileri
Gündem

‘Bunların satmayacağı vatan yok’ Kandil'in tetikçileri

Basın özgürlüğü bahanesine sığınarak her türlü ihanete imza atan ve provokatif söylemlerle halkı kışkırtmaya çalışan fondaş gazeteciler, ade..
Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak
Sağlık

Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarını önlemeye ilişkin, “Daha basit bir müdahale ile beyaz kod ihtiyacı azaltılabilir, ço..
CHP’de yeni taciz skandalı!
Gündem

CHP’de yeni taciz skandalı!

İzmir’de yaşayan R.G.M. belediyede iş bulacağını söyleyen Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir’in kendisini elle taciz ettiğ..
İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet
Gündem

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

CHP'li ve HDP'lilerin TBMM'de ağırladığı ‘kadın platformu', başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı, eşcinsel evliliği savundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23