220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Yaşanan ekonomik kriz dev firmaları da etkilemeye başladı. Bir çok firma iflas başvurusu yaparken şimdi de o dev seramik firmasından kötü haber geldi. Türkleri de severek kullandığı o marka artık olmayacak. 220 yıldır sofraları güzelleştiriyordu…. Çeyizlerin ise baş tacıydı… Almanya’nın en eski çanak çömlek üreticisi olan Zeller Keramik, iflas ettiğini duyurdu. Şirket, “Horoz ve Tavuk” desenli ürünlerini 1898 yılından bu yana üretiyordu.