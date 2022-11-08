  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
10
21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

2022-11-08 17:20:00
21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

Mısır'da bir alanda çalışan arkeologlar, Kleopatra'nın mezarına giden bir tünel bulduklarına inanıyorlar. Keşif dünyanın en eski mühendislik harikalarından kabul ediliyor. Arkeolog Kathleen Martinez, son firavununun kalıntılarını bulmanın '21. yüzyılın en önemli keşfi' olacağını söyledi.

#1
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

Mısır'daki antik Taposiris Magna Tapınağı'nın altında, uzun süredir kayıp olan Kleopatra mezarına yol açabilecek kaya katmanlarından oyulmuş bir tünel keşfedildi.

#2
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

'Geometrik bir mucize' olarak olarak nitelendirilen tünelin yaklaşık 1500 metre uzunluğunda ve yerin 13 metre altında bulunduğu aktarılırken 2 bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi. Keşif dünyanın en eski mühendislik harikalarından kabul ediliyor.

#3
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

TARİHİN EN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN- Bu yeni keşif, antik Mısır döneminin en başarılı mimarı yapılarından biri sayılan Samos Adaları'ndaki Eupalinos Tüneli'ne benzetiliyor.

#4
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

Daily Mail'in haberine göre San Domingo Üniversitesi'nden arkeolog Kathleen Martinez, yıllardır Kleopatra ve Mark Antony'nin bu tapınağın altında gömülü olduğunu ve bu tünelin mezarlığa çıktığını savunuyor.

#5
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

Adı 'Osiris'in büyük mezarı' anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, bir zamanlar ülkenin başkenti olan Mısır'ın İskenderiye kentinin yakınında bulunuyor.

#6
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

'21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ' Martinez, kraliçenin orada gömülü olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve eğer gömülüyse Mısır'ın son firavununun kalıntılarını bulmanın '21. yüzyılın en önemli keşfi' olacağını söyledi.

#7
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

Tünelin fotoğrafları Mısır Turizm Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

#8
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

VII. Kleopatra kimdir? Kleopatra'nın hikayesi: Mısır'ın en güzel kadınlarından biri olarak tarihe geçen VII. Kleopatra, M.Ö. 30 yılında zehir içerek hayatına son vermiştir. VII. Kleopatra, MÖ 69 yılında İskenderiye'de doğdu. İlk evliliğini babası XI. Ptolemaios'un vasiyeti üzerine kardeşi ile yaptı. O dönemde Mısır toplumunda ensest ilişki normal olarak karşılanıyordu. Bunun sonucunda da doğan çocuklar engelli oluyordu. Öte yandan Kleopatra 18 yaşında tahta çıkmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırılarak sürgüne yollanmıştır. Daha sonra Roma diktatörü Julius Sezar ile birlikte Mısır'a geri dönmüştür. Rivayete göre Kleopatra'nın bir halı içerisinde Sezar'ın sarayına girdiği ve kralı kendine aşık ettiği söylenir. Bu olayın ardından kardeşi kimsenin bilmediği bir nedenle Nil nehrinde boğularak ölmüştür. Tek başına iktidara gelen kraliçenin en büyük hayali Roma ile Mısır'ı birleştirerek tüm dünyaya hakim olmaktı. Ancak Sezar'ın ölümü bu planlarını suya düşürmüştür. Daha sonra Roma İmparatorluğu Octavian (Julius Sezar'ın yeğeni) ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrılmıştır. Antonius'la evlenen Kleopatra'nın bu birliktelikten iki çocuğu olmuştur. Bir süre sonra da Octavius`a savaş ilan etmişlerdir. Actium bölgesinde gerçekleşen muharebede Kleopatra ile Marcus kaçmak zorunda kalmıştır. VII. Kleopatra, M.Ö. 30 yılında zehir içerek hayatına son vermiştir.

#9
Foto - 21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

Julius Caesar ile evliliği- Kleopatra'nın ilk evliliği Roma İmparatoru Julius Caesar ile gerçekleşmiştir. Bu birliktelikten de Caesar isimli bir erkek çocukları olmuştur. Daha sonra Kleopatra oğluyla birlikte tahta çıkmıştır. Marcus Antonius ile evliliği M.Ö. 41 yılında Mısır’da görevli olan Marcus Antonius ile tanışan Kleopatra, bu kişinin de gönlünü çalmayı başarmıştır. Antonius İskenderiye’de bir kışın tamamını Kleopatra ile birlikte geçirdi ve kendisine siyasal anlamda destek sağladı. Bu birliktelikten de iki çocukları olmuştur. (Kleopatra'nın sarayı) M.Ö. 36 yılında Antakya’da küçük bir törenle evlenmişlerdir. Kleopatra'nın mezarı nerededir? Kleopatra'nın ölümü- Kimleri Kleopatra'nın (gerçek Kleopatra) doğduğu ve sarayının bulunduğu İskenderiye'de gömülü olduğuna diğerleriyse mezarının yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kleopatra'nın atalarının inşa ettirdiği Taposiris Magna adlı antik tapınakta bulunduğuna inanıyor.

Cem Küçük'ten AK Parti'ye şok sözler! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi
Gündem

Cem Küçük'ten AK Parti'ye şok sözler! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi

AK Parti'nin HDP'yi ziyaretiyle ilgili Cem Küçük'ten olay sözler geldi. "Eğri oturup doğru konuşalım" diyen Küçük, ''CHP'liler bir heyetle H..
Dev bir açık hava hapishanesi olan Hol kampında çocuklar ölmek üzere!
Dünya

Dev bir açık hava hapishanesi olan Hol kampında çocuklar ölmek üzere!

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, YPG kontrolündeki Hol kampında çocukların istikrardan uzak bir hayat yaşadığına vurgu yapıyor. ..
Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı
Gündem

Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Adana'da bir kişi, düğünde sandalyede otururken ayağından tabancayla vuruldu.

Bu kadarına pes! Ciple tramvay yoluna daldı
Gündem

Bu kadarına pes! Ciple tramvay yoluna daldı

İstanbul Beyoğlu’nda, yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsü trafik polisleri durdurdu. Tramvay seferlerinin aksama..
Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!
Medya

Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!

Televizyon programcısı Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi.
Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler
Gündem

Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler

İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkedeki terör örgütü destekçilerinde büyük..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23