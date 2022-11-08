21. yüzyılın en önemli keşfi! Kleopatra'nın mezarı (mumyası) bulundu mu? Kleopatra mezarından ve soyundan gelenlerden olabilir!

VII. Kleopatra kimdir? Kleopatra'nın hikayesi: Mısır'ın en güzel kadınlarından biri olarak tarihe geçen VII. Kleopatra, M.Ö. 30 yılında zehir içerek hayatına son vermiştir. VII. Kleopatra, MÖ 69 yılında İskenderiye'de doğdu. İlk evliliğini babası XI. Ptolemaios'un vasiyeti üzerine kardeşi ile yaptı. O dönemde Mısır toplumunda ensest ilişki normal olarak karşılanıyordu. Bunun sonucunda da doğan çocuklar engelli oluyordu. Öte yandan Kleopatra 18 yaşında tahta çıkmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırılarak sürgüne yollanmıştır. Daha sonra Roma diktatörü Julius Sezar ile birlikte Mısır'a geri dönmüştür. Rivayete göre Kleopatra'nın bir halı içerisinde Sezar'ın sarayına girdiği ve kralı kendine aşık ettiği söylenir. Bu olayın ardından kardeşi kimsenin bilmediği bir nedenle Nil nehrinde boğularak ölmüştür. Tek başına iktidara gelen kraliçenin en büyük hayali Roma ile Mısır'ı birleştirerek tüm dünyaya hakim olmaktı. Ancak Sezar'ın ölümü bu planlarını suya düşürmüştür. Daha sonra Roma İmparatorluğu Octavian (Julius Sezar'ın yeğeni) ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrılmıştır. Antonius'la evlenen Kleopatra'nın bu birliktelikten iki çocuğu olmuştur. Bir süre sonra da Octavius`a savaş ilan etmişlerdir. Actium bölgesinde gerçekleşen muharebede Kleopatra ile Marcus kaçmak zorunda kalmıştır. VII. Kleopatra, M.Ö. 30 yılında zehir içerek hayatına son vermiştir.