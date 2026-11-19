'ASGARİ ÜCRET DOĞRUDAN ENFLASYONA BAĞLI DEĞİL' 2027 yılı asgari ücret görüşmelerinde enflasyon verilerinin önemli bir gösterge olduğunu ancak artışın doğrudan enflasyona endekslenmediğini vurgulayan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, masadaki dengeleri şu sözlerle özetledi: "2027'de asgari ücretle ilgili biliyorsunuz asgari ücret doğrudan doğruya enflasyona bağlı değil. Ancak enflasyon verisi önemli bir gösterge. Ekonomik ve sosyal geçim endeksi, ücretlerin durumu, tüm bunlar baz alınıyor. Şimdi hükümetin en önemli endişesi istihdamı korumak ve işsizliğin artmasını önlemek. Böyle bir saik var. İşverenlerin de sızlanmaları var biliyorsunuz ihracat boyutuyla ilgili. İşçi kesimi de haklı olarak 'Açlık sınırının altında olmaz' diyor."