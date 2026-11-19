2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu! Yeni asgari ücret maaşı 37 bin TL'yi aşacak mı? İsa Karakaş açıkladı
2027 yılı asgari ücret maratonu öncesi milyonlarca çalışanı heyecanlandıran zam hesapları netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut brüt ücret ve vergi istisnaları üzerinden yapılacak kritik artışı değerlendirirken, ekonomi kulislerinde konuşulan üç farklı formül masaya yatırıldı. İşte yeni yılda çalışanların cebine girecek net rakam ve komisyon masasında öne çıkan o senaryoların detayları...