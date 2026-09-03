2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var
Türkiye, 2026'da küresel diplomasinin en önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. NATO Zirvesi'nden Antalya Diplomasi Forumu'na, uzay dünyasının dev buluşması IAC'den COP31'e kadar güvenlik, ekonomi, teknoloji ve diplomasi alanındaki kritik organizasyonların adresi Türkiye oldu. Ankara ve İstanbul'daki yoğun diplomasi trafiğinin ardından gözler şimdi ekim ve kasım aylarında Antalya'da gerçekleştirilecek iki büyük organizasyona çevrildi.