2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

Türkiye, 2026 yılı boyunca dünyanın farklı bölgelerinden devlet ve hükümet temsilcilerini, diplomatları, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlayan önemli merkezlerden biri oldu. Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere gerçekleştirilen organizasyonlarda güvenlikten ekonomiye, uzay teknolojilerinden iklim politikalarına ve Türk dünyasına kadar birçok stratejik konu masaya yatırıldı.