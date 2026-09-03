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2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

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2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

Türkiye, 2026'da küresel diplomasinin en önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. NATO Zirvesi'nden Antalya Diplomasi Forumu'na, uzay dünyasının dev buluşması IAC'den COP31'e kadar güvenlik, ekonomi, teknoloji ve diplomasi alanındaki kritik organizasyonların adresi Türkiye oldu. Ankara ve İstanbul'daki yoğun diplomasi trafiğinin ardından gözler şimdi ekim ve kasım aylarında Antalya'da gerçekleştirilecek iki büyük organizasyona çevrildi.

#1
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

Türkiye, 2026 yılı boyunca dünyanın farklı bölgelerinden devlet ve hükümet temsilcilerini, diplomatları, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlayan önemli merkezlerden biri oldu. Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere gerçekleştirilen organizasyonlarda güvenlikten ekonomiye, uzay teknolojilerinden iklim politikalarına ve Türk dünyasına kadar birçok stratejik konu masaya yatırıldı.

#2
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

SIRADA TARİHİ COP31 ZİRVESİ VAR Türkiye'nin yılın geri kalanındaki en önemli uluslararası organizasyonlarından biri COP31 olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 ülkenin temsil edildiği iklim sürecinin en önemli toplantılarından olan COP31'de iklim finansmanı, enerji dönüşümü, sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir şehirler, tarım ve gıda sistemlerinin öne çıkması bekleniyor. Antalya buluşmasının önceki zirvelerde alınan kararların hayata geçirilmesine yoğunlaşan bir “Uygulama COP'u” olması planlanıyor.

#3
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

COP31'DEN ÖNCE UZAY DÜNYASI ANTALYA'YA GELECEK Antalya'nın dev organizasyon trafiği COP31'le sınırlı kalmayacak. 77. Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC 2026), 5-9 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda uzay ajansları, hükümetler, akademisyenler, araştırma kuruluşları ve sektörün önde gelen şirketleri buluşacak.

#4
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

Böylece Antalya yaklaşık bir aylık arayla önce küresel uzay sektörünün, ardından dünya iklim diplomasisinin merkezine dönüşecek.

#5
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

NATO LİDERLERİ ANKARA'DA BULUŞTU Türkiye'nin 2026'daki büyük uluslararası organizasyonlarının güvenlik ayağında ise NATO yer aldı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirildi. 32 NATO ülkesinin liderlerinin katıldığı zirvede savunma yatırımları, ittifakın caydırıcılığı, Ukrayna'daki savaş ve bölgesel güvenlik gelişmeleri ele alındı. Türkiye böylece 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaptı.

#6
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

TÜRK DÜNYASININ LİDERLERİ DE ANKARA'YA GELECEK Diplomasi trafiği yılın son bölümünde de devam edecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zirvede ulaştırma, enerji, ticaret, savunma ve bölgesel iş birliği gibi stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

#7
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

İSTANBUL DA DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU İstanbul ise yıl içerisinde parlamenter diplomasi ve ekonomi alanındaki uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Parlamentolar Arası Birlik'in 152. Genel Kurulu'nun yanı sıra OECD Yetenekler Zirvesi ve Kritik Mineraller Forumu gibi organizasyonlar İstanbul'da gerçekleştirildi.

#8
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki yeni mekanizmanın ilk toplantısının da İstanbul'da gerçekleştirilmesi, kentin diplomasi trafiğine yeni bir başlık ekledi.

#9
Foto - 2026’da dünyanın rotası Türkiye oldu! Sırada COP31 zirvesi var

2026'DA HER YOL TÜRKİYE'YE ÇIKTI Antalya Diplomasi Forumu'nun da gerçekleştirildiği 2026 boyunca Ankara güvenlik ve liderler diplomasisine, İstanbul parlamenter ve ekonomik diplomasiye, Antalya ise diplomasi, uzay ve iklim alanındaki küresel organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yılın son bölümünde gerçekleştirilecek IAC 2026, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 ile Türkiye'nin uluslararası diplomasi trafiği devam edecek.

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