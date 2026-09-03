Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Buna karşılık Yunan basını, 2017 yılında yaşanan motor arızasını, geminin Yunanistan’da denize elverişlilik belgeleri konusunda yaşadığı iddia edilen sorunları ve 2003 yılında meydana gelen ciddi su alma olayını yeniden gündeme getirerek şu soruyu öne çıkarıyor: Girne açıklarında yaşanan facia, yalnızca anlık bir kaza mıydı, yoksa yıllar boyunca farklı teknik ve işletme sorunları yaşayan yaşlı katamaranın geçmişi de bu olayın araştırılmasında dikkate alınmalı mı? Diğer taraftan Kuzey Kıbrıs’taki yetkililer ise geminin kazadan kısa süre önce Türk Loydu tarafından denetlendiğini ve geçerli sertifikalara sahip olduğunu açıklıyor. Geminin sınıf sertifikasının 2029 yılına kadar geçerli olduğu yönündeki bilgiler de kamuoyuna yansımış durumda.