Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Yunan basınındaki haberlere göre katamaranın bir dönem Rodos, Sömbeki (Simi), İleriye (Leros), Batnaz (Patmos) ve İlipsi (Lipsi) gibi Oniki Ada’da turistik seferlerde kullanılması planlanıyordu. Ancak bu planın hiçbir zaman hayata geçirilemediği ifade edildi. 2017 yılında gemide kısa süre çalışan eski mürettebat üyelerinden Anastasios Anastasiu’nun anlatımları ise dikkat çekti. Anastasiu, katamaranın İstanköy’den Perama’daki tersanelere götürülmesi amacıyla yola çıktığını, ancak Levitha açıklarında sağ ana makinede arıza meydana geldiğini söyledi. Katamaranın daha sonra çekilerek Kilimli’ye (Kalimnos) götürüldüğü ve burada günlerce bekletildiği, ardından ise Pire yakınlarındaki Perama tersanesine çekildiği belirtildi.