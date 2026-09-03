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Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

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Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Girne'de batan gemiyle ilgili Yunan basınında ilginç bir habere imza atıldı. Yapılan haberlerde, "İyi ki o zaman bizim başımıza gelmedi" başlıkları atıldı.

#1
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Girne’de batan Katamaranın Yunanistan geçmişi ortaya çıktı. “İyi ki o zaman bizim başımıza gelmedi.” Girne açıklarında yaşanan ve halen gündemdeki yerini koruyan katamaran faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar Yunan basınında da geniş yer bulmaya başladı. Yunanistan’da yayımlanan son haberlerde, kazaya karışan “Filo Jet” adlı katamaranın geçmişte Yunan karasularında da faaliyet göstermeye çalıştığı, ancak geminin teknik durumu nedeniyle Yunanistan’da düzenli sefer yapamadığı öne sürüldü.

#2
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Bugün Girne açıklarında yaşanan facianın ardından gündeme gelen Filo Jet’in, geçmişte “Iris Jet” adıyla Yunanistan’da bulunduğu ve 2017-2024 yılları arasında merkezi İstanköy’de (Kos) bulunan bir şirketin mülkiyetinde olduğu belirtildi.

#3
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Yunan basınındaki haberlere göre katamaranın bir dönem Rodos, Sömbeki (Simi), İleriye (Leros), Batnaz (Patmos) ve İlipsi (Lipsi) gibi Oniki Ada’da turistik seferlerde kullanılması planlanıyordu. Ancak bu planın hiçbir zaman hayata geçirilemediği ifade edildi. 2017 yılında gemide kısa süre çalışan eski mürettebat üyelerinden Anastasios Anastasiu’nun anlatımları ise dikkat çekti. Anastasiu, katamaranın İstanköy’den Perama’daki tersanelere götürülmesi amacıyla yola çıktığını, ancak Levitha açıklarında sağ ana makinede arıza meydana geldiğini söyledi. Katamaranın daha sonra çekilerek Kilimli’ye (Kalimnos) götürüldüğü ve burada günlerce bekletildiği, ardından ise Pire yakınlarındaki Perama tersanesine çekildiği belirtildi.

#4
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Eski mürettebat üyesi, Girne’deki facianın ardından geminin hangi gemi olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, “İyi ki o zaman bizim başımıza gelmedi” dedi. Anastasiu’nun ifadelerine göre geminin teknik durumu o dönemde ciddi soru işaretleri yaratıyordu. Katamaranın Yunanistan’da gerekli denize elverişlilik belgelerini alamadığı ve bu nedenle planlanan seferleri gerçekleştiremediği iddia edildi. Eski mürettebat üyesi, geminin polyester yapısı ve bazı bölümlerinde yaşanan su sızıntılarının da kendilerini endişelendirdiğini ileri sürdü.

#5
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Yunan basınında yer alan haber, Filo Jet’in geçmişindeki bir başka olaya da dikkat çekti. Katamaranın 2003 yılında, o dönemde Iris Jet adıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki Taşucu–Girne hattında kullanıldığı sırada bir iskeleye çarpmasının ardından ciddi şekilde su aldığı belirtildi. Olayın daha sonra uzun yıllar süren sigorta ve hukuk süreçlerine konu olduğu, geminin bir dönem borçlar nedeniyle Taşucu Limanı’nda haczedildiği ve farklı tarihlerde satışa çıkarıldığı da aktarıldı.

#6
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Yunan basınındaki haber ile Girne faciası arasındaki bağlantı ne? Yunan basınının bu haberi şimdi gündeme taşımasının temel nedeni, Girne açıklarında batan Filo Jet’in teknik ve ticari geçmişinin kazanın soruşturulması açısından önem kazanması olarak görülüyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Yunanistan’daki eski mürettebat üyesinin anlattıkları ve geçmişte yaşanan teknik sorunlar, bugünkü kazanın doğrudan nedeni olarak henüz resmi makamlar tarafından ortaya konulmuş değil.

#7
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Buna karşılık Yunan basını, 2017 yılında yaşanan motor arızasını, geminin Yunanistan’da denize elverişlilik belgeleri konusunda yaşadığı iddia edilen sorunları ve 2003 yılında meydana gelen ciddi su alma olayını yeniden gündeme getirerek şu soruyu öne çıkarıyor: Girne açıklarında yaşanan facia, yalnızca anlık bir kaza mıydı, yoksa yıllar boyunca farklı teknik ve işletme sorunları yaşayan yaşlı katamaranın geçmişi de bu olayın araştırılmasında dikkate alınmalı mı? Diğer taraftan Kuzey Kıbrıs’taki yetkililer ise geminin kazadan kısa süre önce Türk Loydu tarafından denetlendiğini ve geçerli sertifikalara sahip olduğunu açıklıyor. Geminin sınıf sertifikasının 2029 yılına kadar geçerli olduğu yönündeki bilgiler de kamuoyuna yansımış durumda.

#8
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Bu nedenle Yunan basınında yer alan eski mürettebat iddiaları ile resmi denetim ve sertifika bilgileri arasında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Bir yanda geçmişte teknik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir gemi, diğer yanda ise facia öncesinde geçerli sertifikalara sahip olduğu belirtilen bir işletme bulunuyor.

#9
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Girne açıklarındaki katamaran faciasının ardından kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, Filo Jet’in “Iris Jet” adıyla geçen 26 yıllık geçmişi de yeniden mercek altına alınmış durumda.

#10
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Yunan basınının bu eski dosyaları yeniden açması, doğrudan kazanın nedenini açıklamasa da, facianın ardından geminin geçmişte yaşadığı teknik sorunları gündeme taşıması bakımından dikkat çekiyor. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs’taki yetkililerin geminin geçerli denize elverişlilik ve sınıf belgelerine sahip olduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle, kazanın gerçek nedeninin ancak teknik incelemeler ve resmi soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı değerlendiriliyor.

#11
Foto - Yunanistan'ın Türkiye'yi sarsan olayla ilgili tesellisine bakın: İyi ki o zaman bizim başımıza geldi

Girne’de yaşanan facia, sadece bir deniz kazası olarak değil, geçmişi Fransa’dan Türkiye’ye, Yunanistan’dan Kıbrıs’a uzanan 26 yıllık bir katamaranın tartışmalı ve dikkat çekici hikâyesini de yeniden gün yüzüne çıkardı. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

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