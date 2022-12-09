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Türkiye
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2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

2022-12-09 08:01:05
2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi duyurdu.

#1
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

Maezawa, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı.

#2
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

Duyuruya göre, yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki yer alıyor.

#3
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

Kabin ekibinde İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam, Hint aktör Dev Joshi, ABD'li video içerik üreticisi Tim Dod bulunuyor.

#4
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, ABD'li film yapımcısı Brendan Hall, Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele de ekipte yer alıyor.

#5
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

Duyuruya göre, turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu ve ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.

#6
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.

#7
Foto - 2023’te Ay’a gidecekler belli oldu!

47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.

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