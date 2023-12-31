2023-12-31 12:57:32 2023 yılında öne çıkan 10 arkeolojik keşif
Arkeoloji oluşumu Arkeofili'nin arkeologları tarafından 2023 yılında Türkiye'de ortaya çıkarılan en önemli 10 keşif arasında Göbeklitepe'de gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli ilk sırayı alırken, Burdur'daki 'hortlak' mezarı ikinci en önemli keşif oldu. Arkeolojiyi insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye'de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulmuş olan arkeoloji oluşumu Arkeofili'nin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören arkeolog ve arkeoloji öğrencilerinin hazırladığı, 2023 Yılında Türkiye'de Öne Çıkan 10 Arkeolojik Keşif Listesi belli oldu.