2023 yılında öne çıkan 10 arkeolojik keşif

ÇANKIRI'DA AFRİKA HOMİNİNLERİNİN ATASI Kazı başkanlığını Prof. Dr. Ayla Sevim Erol'un yaptığı Çankırı yakınlarındaki Çorakyerler Fosil Lokalitesi'nde, 8,7 milyon yıl öncesine tarihlenen ve daha önce bilinmeyen bir primat fosili ortaya çıkarıldı. Bulgular, Afrika maymunlarının ve insanların atalarının dokuz ila yedi milyon yıl önce Afrika'ya göç etmeden önce Avrasya'da evrimleştiği teorisine ağırlık kazandırıyor. Anadoluvius turkae adı verilen primat fosilinin analizi, Akdeniz fosil maymunlarının çeşitli olduğunu ve erken homininlerin (şempanzeler, bonobolar ve goriller, insanlar ve onların fosil atalarını içeren grup) bilinen ilk yayılımının bir parçası olduğunu gösteriyor.