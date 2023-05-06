2023 genç 3 bin metrekarelik Türk bayrağı açtı

"Türk bayrağımız o kadar büyük ki 3 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve 600 kilogram ağırlığında. Gençlerimiz güzelce dalgalandırdılar, usulüne uygunca katladılar. 100 metrelik bayraklarla Ihlara Vadisi'ne ineceğiz. Yürüyüşümüzü yaptıktan sonra Bayrak şiirini hep bir ağızdan okuyacağız. Programımız, Selime Katedralinde gençlerle kahvaltı yaptıktan sonra bitecek. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Gençler de bu güzelliğe ortak oldular."