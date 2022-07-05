2022'nin en çok satan araba modelleri belli oldu

En çok SUV tercih edildi. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 39,7 pay, 110.372 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,1 pay ve 100.538 adet satış ile Sedan ve yüzde 22,2 pay ve 61.761 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.