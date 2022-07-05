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Otomotiv
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2022'nin en çok satan araba modelleri belli oldu

2022-07-05 16:37:13
2022'nin en çok satan araba modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak geriledi. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre, yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi; dizel mi benzin mi tercih ediyor? İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri:

#1
Foto - 2022'NİN EN ÇOK SATAN ARABA MODELLERİ Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak gerçekleşti.

2022'NİN EN ÇOK SATAN ARABA MODELLERİ Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu. İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları:

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu. İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları:

#3
Foto - LAMBORGHINI 3 adet satıldı. En çok satan modeli Urus: 2 adet

LAMBORGHINI 3 adet satıldı. En çok satan modeli Urus: 2 adet

#4
Foto - 9 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet

9 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet

#5
Foto - JAGUAR 4 adet satıldı. En çok satan modeli e-PACE: 3 adet

JAGUAR 4 adet satıldı. En çok satan modeli e-PACE: 3 adet

#6
Foto - ASTON MARTIN - 11 adet - En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet

ASTON MARTIN - 11 adet - En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet

#7
Foto - FERRARI 12 adet satıldı. En çok satan modeli Roma: 5 adet

FERRARI 12 adet satıldı. En çok satan modeli Roma: 5 adet

#8
Foto - ALFA ROMEO - 40 Adet satıldı. En çok satan modeli Stelvio: 22 adet

ALFA ROMEO - 40 Adet satıldı. En çok satan modeli Stelvio: 22 adet

#9
Foto - MASERATI 68 adet satıldı. En çok satan modeli Levante: 55 adet

MASERATI 68 adet satıldı. En çok satan modeli Levante: 55 adet

#10
Foto - MAZDA - 71 adet satıldı. En çok satan modeli Mazda MX-5: 42 adet

MAZDA - 71 adet satıldı. En çok satan modeli Mazda MX-5: 42 adet

#11
Foto - KARSAN -157 adet satıldı. En çok satan modeli Jest: 157 adet

KARSAN -157 adet satıldı. En çok satan modeli Jest: 157 adet

#12
Foto - LEXUS - 157 adet satıldı. En çok satan modeli RX: 120 adet

LEXUS - 157 adet satıldı. En çok satan modeli RX: 120 adet

#13
Foto - 177 adet DFSK satıldı. En çok satan modeli Seres 3: 177 adet

177 adet DFSK satıldı. En çok satan modeli Seres 3: 177 adet

#14
Foto - PORSCHE - 252 adet satıldı. En çok satan modeli Macan: 99 adet

PORSCHE - 252 adet satıldı. En çok satan modeli Macan: 99 adet

#15
Foto - SUBARU - 307 adet satıldı. En çok satan modeli XV: 243 adet

SUBARU - 307 adet satıldı. En çok satan modeli XV: 243 adet

#16
Foto - MINI - 411 adet satıldı. En çok satan modeli Countryman: 209 adet

MINI - 411 adet satıldı. En çok satan modeli Countryman: 209 adet

#17
Foto - SSANGYONG - 468 adet satıldı. En çok satan modeli Korando: 316 adet

SSANGYONG - 468 adet satıldı. En çok satan modeli Korando: 316 adet

#18
Foto - LAND ROVER - 564 adet satıldı. En çok satan modeli Range Rover Sport: 107 adet

LAND ROVER - 564 adet satıldı. En çok satan modeli Range Rover Sport: 107 adet

#19
Foto - MG 630 adet satıldı. En çok satan modeli ZS: 478 adet

MG 630 adet satıldı. En çok satan modeli ZS: 478 adet

#20
Foto - DS - 636 adet satıldı. En çok satan modeli DS 7 Crossback: 367 adet

DS - 636 adet satıldı. En çok satan modeli DS 7 Crossback: 367 adet

#21
Foto - SUZUKI - 683 adet satıldı. En çok satan modeli Vitara: 362 adet

SUZUKI - 683 adet satıldı. En çok satan modeli Vitara: 362 adet

#22
Foto - ISUZU - 683 adet satıldı. En çok satan modeli D-MAX: 544 adet

ISUZU - 683 adet satıldı. En çok satan modeli D-MAX: 544 adet

#23
Foto - CUPRA - 1147 adet satıldı. En çok satan modeli Formentor: 1146 adet

CUPRA - 1147 adet satıldı. En çok satan modeli Formentor: 1146 adet

#24
Foto - IVECO - 1289 adet satıldı. En çok satan modeli Daily Kamyonet: 964 adet

IVECO - 1289 adet satıldı. En çok satan modeli Daily Kamyonet: 964 adet

#25
Foto - JEEP - 1415 adet satıldı. En çok satan modeli Renegade: 795 adet

JEEP - 1415 adet satıldı. En çok satan modeli Renegade: 795 adet

#26
Foto - MITSUBISHI - 1440 adet satıldı. En çok satan otomobil modeli Space Star: 394 adet - En çok satan ticari modeli L-200: 1046 adet

MITSUBISHI - 1440 adet satıldı. En çok satan otomobil modeli Space Star: 394 adet - En çok satan ticari modeli L-200: 1046 adet

#27
Foto - VOLVO - 3162 adet satıldı. En çok satan modeli XC90: 1156 adet

VOLVO - 3162 adet satıldı. En çok satan modeli XC90: 1156 adet

#28
Foto - SEAT - 3609 adet satıldı. En çok satan modeli Arona: 1952 adet

SEAT - 3609 adet satıldı. En çok satan modeli Arona: 1952 adet

#29
Foto - NISSAN - 4596 adet satıldı. En çok satan modeli Qashqai: 2568 adet - En çok satan ticari modeli Navara: 387 adet

NISSAN - 4596 adet satıldı. En çok satan modeli Qashqai: 2568 adet - En çok satan ticari modeli Navara: 387 adet

#30
Foto - BMW - 6470 adet satıldı. En çok satan modeli 3 Serisi: 1936 adet

BMW - 6470 adet satıldı. En çok satan modeli 3 Serisi: 1936 adet

#31
Foto - AUDI - 7152 adet satıldı. En çok satan modeli Q3: 2442 adet

AUDI - 7152 adet satıldı. En çok satan modeli Q3: 2442 adet

#32
Foto - KIA - 8185 adet satıldı. En çok satan modeli Stonic: 2814 adet

KIA - 8185 adet satıldı. En çok satan modeli Stonic: 2814 adet

#33
Foto - MERCEDES-BENZ - 9708 adet satıldı. En çok satan modeli E Serisi: 1984 adet

MERCEDES-BENZ - 9708 adet satıldı. En çok satan modeli E Serisi: 1984 adet

#34
Foto - SKODA - 9768 adet satıldı. En çok satan modeli Superb: 2855 adet

SKODA - 9768 adet satıldı. En çok satan modeli Superb: 2855 adet

#35
Foto - HONDA - 11528 adet satıldı. En çok satan modeli Civic Sedan: 4960 adet

HONDA - 11528 adet satıldı. En çok satan modeli Civic Sedan: 4960 adet

#36
Foto - CITROEN - 13008 adet satıldı. En çok satan modeli C3 Aircross: 3115 adet

CITROEN - 13008 adet satıldı. En çok satan modeli C3 Aircross: 3115 adet

#37
Foto - PEUGEOT - 15148 adet satıldı. En çok satan modeli 3008: 4951 adet

PEUGEOT - 15148 adet satıldı. En çok satan modeli 3008: 4951 adet

#38
Foto - OPEL - 16845 adet satıldı. En çok satan modeli Crossland: 5620 adet

OPEL - 16845 adet satıldı. En çok satan modeli Crossland: 5620 adet

#39
Foto - DACIA - 17919 adet. En çok satan modeli Duster: 12957 adet

DACIA - 17919 adet. En çok satan modeli Duster: 12957 adet

#40
Foto - TOYOTA - 23328 adet satıldı. En çok satan modeli Corolla: 16783 adet

TOYOTA - 23328 adet satıldı. En çok satan modeli Corolla: 16783 adet

#41
Foto - HYUNDAI - 23805 adet satıldı. En çok satan modeli i20: 7371 adet

HYUNDAI - 23805 adet satıldı. En çok satan modeli i20: 7371 adet

#42
Foto - VOLKSWAGEN 29083 adet satıldı. En çok satan modeli Polo: 5851 adet

VOLKSWAGEN 29083 adet satıldı. En çok satan modeli Polo: 5851 adet

#43
Foto - FORD - 32386 adet satıldı. En çok satan modeli Tourneo Courier: 1525 adet

FORD - 32386 adet satıldı. En çok satan modeli Tourneo Courier: 1525 adet

#44
Foto - RENAULT - 49.330 adet satıldı. En çok satan modeli Clio HB: 22.816 adet

RENAULT - 49.330 adet satıldı. En çok satan modeli Clio HB: 22.816 adet

#45
Foto - Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 62 bin 154 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan modeli Egea Sedan: 28.850 adet

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 62 bin 154 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan modeli Egea Sedan: 28.850 adet

#46
Foto - MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) FIAT: 62.154 (41.151 + 21.003) - RENAULT: 49.330 (43.813 + 5.517) - FORD: 32.386 (5.615 + 26.771) Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: 1 - FIAT EGEA SEDAN- 28.850 adet 2 - RENAULT CLİO HB - 22.816 adet 3 - TOYOTA COROLLA - 16.783 adet 4 - DACİA DUSTER - 12.957 adet 5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 11.155 adet

MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) FIAT: 62.154 (41.151 + 21.003) - RENAULT: 49.330 (43.813 + 5.517) - FORD: 32.386 (5.615 + 26.771) Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: 1 - FIAT EGEA SEDAN- 28.850 adet 2 - RENAULT CLİO HB - 22.816 adet 3 - TOYOTA COROLLA - 16.783 adet 4 - DACİA DUSTER - 12.957 adet 5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 11.155 adet

#47
Foto - En çok satan hafif ticari modeller: 1 - FORD TOURNEO COURİER- 11.680 adet 2 - FIAT DOBLO COMBI - 9.664 adet 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 5.904 adet 4 - FİAT FİORİNO COMBİ - 5.184 adet 5 - FORD TRANSİT VAN - 3.446 adet

En çok satan hafif ticari modeller: 1 - FORD TOURNEO COURİER- 11.680 adet 2 - FIAT DOBLO COMBI - 9.664 adet 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 5.904 adet 4 - FİAT FİORİNO COMBİ - 5.184 adet 5 - FORD TRANSİT VAN - 3.446 adet

#48
Foto - En çok 1600cc altındaki modellerin tercih edildiği görülüyor. 2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 11,8 azalarak yüzde 88,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,6 azalarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 35,2 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

En çok 1600cc altındaki modellerin tercih edildiği görülüyor. 2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 11,8 azalarak yüzde 88,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,6 azalarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 35,2 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

#49
Foto - Benzinli satışları birinci sırada. Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde; benzinli otomobil satışları 195.996 adetle yüzde 70,4 pay, dizel otomobil satışları 47.147 adetle yüzde 16,9 pay, otogazlı otomobil satışları 5.294 adetle yüzde 1,9 pay aldı. Ayrıca, Ocak-Haziran döneminde 2.263 adet elektrikli satışı gerçekleşti. 27.582 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 9.9 pay sahibi oldu. 2021 yılı aynı döneminde 891 adet elektrikli ve 26.365 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

Benzinli satışları birinci sırada. Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde; benzinli otomobil satışları 195.996 adetle yüzde 70,4 pay, dizel otomobil satışları 47.147 adetle yüzde 16,9 pay, otogazlı otomobil satışları 5.294 adetle yüzde 1,9 pay aldı. Ayrıca, Ocak-Haziran döneminde 2.263 adet elektrikli satışı gerçekleşti. 27.582 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 9.9 pay sahibi oldu. 2021 yılı aynı döneminde 891 adet elektrikli ve 26.365 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

#50
Foto - En çok SUV tercih edildi. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 39,7 pay, 110.372 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,1 pay ve 100.538 adet satış ile Sedan ve yüzde 22,2 pay ve 61.761 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

En çok SUV tercih edildi. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 39,7 pay, 110.372 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,1 pay ve 100.538 adet satış ile Sedan ve yüzde 22,2 pay ve 61.761 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

#51
Foto - Otomatik şanzımanlı otomobiller; 216.541 adetle yüzde 77,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 61.741 adetle yüzde 22,2 pay aldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,9 arttı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 216.541 adetle yüzde 77,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 61.741 adetle yüzde 22,2 pay aldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,9 arttı.

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