2022-07-05 16:37:13 2022'nin en çok satan araba modelleri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak geriledi. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre, yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi; dizel mi benzin mi tercih ediyor? İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri: