2022-12-04 06:55:57 2022'de yaklaşık 110 bin göçmen sınır dışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş; göçmenlerin, kolluk kuvvetlerince yakalandıktan sonra sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar barındırıldıkları geri gönderme merkezlerinden biri olan Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Geri gönderme merkezlerinin 2015'te 1.740 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirten Seçilmiş, bu yıl itibarıyla 30 geri gönderme merkezinin kişi kapasitesinin 20 bin 540'a ulaştığını söyledi. Seçilmiş, "Şu an halihazırda geri gönderme merkezlerimizde yaklaşık 18 bin düzensiz göçmen bulunuyor." dedi.