2022'de yaklaşık 110 bin göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerine ilişkin de bilgi veren Seçilmiş, "Sınır dışı işlemleriyle ilgili bizim geri gönderme merkezlerinde tutma süremiz 6+6 olmak üzere 12 ay. Bu sürede yabancıyı sınır dışı etmemiz gerekiyor. Yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili en önemli unsur, seyahat belgesi var mı, yok mu. Seyahat belgesi varsa kanunda beklenmesi gerek süreler var, dava açma süresi gibi. Bu süreler takip edildikten sonra 7 günden sonra hemen sınır dışı ederiz. Yabancı da gönüllüyse feragat dilekçesiyle 7 günden önce de gönderebiliriz." diye konuştu. Sürecin seyahat belgesi olmaması durumunda farklı işlediğine işaret eden Seçilmiş, "Yabancının uyruk tespitine yönelik teknik gelişmeler sağladık, burada onu da ifade edeyim. Dışişleri Bakanlığımız 78 ülkede vize verirken parmak izi almaya başladı. Bir düzensiz göçmen ülkeye geldiğinde uyruğunu gizlese ya da başka bir uyruktan olduğunu ifade etse bile çok rahat bir şekilde parmak izi eşleşmesiyle uyruğunu tespit edebiliyoruz." dedi.