2022 yılında Erdoğan neler yaptı baş döndüren diplomasi trafiği

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISI Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için 6 Ekim'de Çekya'ya giden Erdoğan, toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.