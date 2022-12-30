2022-12-30 17:07:37 2022 yılında Erdoğan neler yaptı baş döndüren diplomasi trafiği
Baş döndüren diplomasi trafiği İşte Erdoğan’ın yurt dışı karnesi
Baş döndüren diplomasi trafiği İşte Erdoğan’ın yurt dışı karnesi
Erdoğan, 2022'de 21 ülkeye 27 ziyaret gerçekleştirdi.
Diplomaside en yoğun mesaiyi Ukrayna-Rusya Savaşı ve buna bağlı ortaya çıkan krizlerin çözümü için yaptı.
Erdoğan, NATO Zirvesi, BM Genel Kurulu, G20, Türk Devletleri Teşkilatı ve Şanghay Zirvesi'nin de aralarında bulunduğu yurt içi ve dışında 10 uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil etti.
Dünya liderleriyle yaklaşık 200 telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, 16'şar kez olmak üzere en fazla Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temas kurdu.
Putin ve Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak öne çıkan Erdoğan, barış çabalarıyla gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında ve esir takasında öncü rol oynadı.
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında önemli rol oynadı.
yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında önemli rol oynadı.
Yıl içinde birçok yabancı lideri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.
YURT DIŞI ZİYARETLER İlk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetine icabetle 17 Ocak'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle, 3 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Dubai'ye geçerek, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.
Erdoğan, 20 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni, 21-22 Şubat'ta Senegal'i ziyaret etti.
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı için 29-30 Mart'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'yi de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetiyle 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs'ta BAE'ye giden Erdoğan, BAE yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziyelerini iletti.
Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında 28 Mayıs'ta Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
NATO ZİRVESİ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, 28 Haziran'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yer aldığı dörtlü görüşmeye katıldı.
"Ukrayna" temalı oturuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arnavutluk Başbakanı Rama, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eski İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine 18-19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na iştirak etti.
RUSYA VE UKRAYNA ZİYARETLERİ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi şehrinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirerek Lviv kentindeki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.
Eylül ayında Balkan ülkeleri turuna çıkan Erdoğan, 6 Eylül'de Bosna-Hersek'e, 7 Eylül'de Sırbistan'a, 8 Eylül'de de Hırvatistan'a gitti.
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NE ÖZEL KONUK OLARAK KATILDI Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine giden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Buradaki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere 17-22 Eylül'de ABD'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında ABD'li Senatör Chris Coons, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, ABD'li Senatör Lindsey Graham, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Yair Lapid, FIFA Başkanı Gianni İnfantino, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD’li Senatör James Risch, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Eski İngiltere Başbakanı Elizabeth Truss, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüştü.
Eylül ayı Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli bir gelişmeye de sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, "Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yürüttüğüm diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi bugün gerçekleşti." açıklamasını yaptı.
AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISI Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için 6 Ekim'de Çekya'ya giden Erdoğan, toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere 12-13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev davetiyle Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı olan Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılmak üzere 20 Ekim'de Azerbaycan'a giden Erdoğan, Aliyev ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının da açılışını gerçekleştirdi.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılmak için 10-11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.
Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" da tevcih edilen Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü.
Zirvede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi.
DÜNYA KUPASI AÇILIŞ VE KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI Endonezya'nın Bali Adası'nda 15-16 Kasım'da düzenlenen 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvede, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. G-20 zirvesiyle birlikte Erdoğan, yıl içinde yurt dışında 7 uluslararası zirveye katılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle 20 Kasım'da Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne iştirak etti.
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'a giden Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Aralık'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin daveti üzerine gittiği Doha’da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.
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