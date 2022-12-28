2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

Forbes'un haberine göre küresel milyarderler 2022'de büyük ölçüde yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve düşen hisse senedi fiyatları nedeniyle 1,9 trilyon dolardan fazla servet kaybetti. Ancak bazı milyarderler için durum böyle olmadı. 2022'de en çok kazanan 5 milyarderin ortak özelliği ise hepsinin Asya'dan olması... Bu yılın en büyük kazananı enerji üretimi, çimento, gayrimenkul ve daha birçok alanda faaliyet gösteren halka açık şirketlerden oluşan bir ağı kapsayan Adani Grup ve Hintli Gautam Adani oldu. Adani, Şubat 2022'nin başlarında 90,1 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin ve dünyanın en zengin onuncu kişisi oldu. Aralık ortası itibarıyla dünyanın en zengin üçüncü kişisi unvanını aldı. 2022'nin diğer kazananları ise gıda dağıtımı ve kömür gibi medyada teknoloji kadar yer almayan alanlarda faaliyet gösteriyorlar. İlk 5'teki beş isimden 2'si Hindistan'dan, 1'i Endonezya'dan ve 2'si Çin'den. Forbes'un listesine göre 9 Aralık itibarıyla 2022'nin kazananı 5 isim şöyle oldu: