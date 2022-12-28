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Ekonomi
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2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

2022-12-28 16:28:41
2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

Forbes'un haberine göre küresel milyarderler 2022'de büyük ölçüde yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve düşen hisse senedi fiyatları nedeniyle 1,9 trilyon dolardan fazla servet kaybetti. Ancak bazı milyarderler için durum böyle olmadı. 2022'de en çok kazanan 5 milyarderin ortak özelliği ise hepsinin Asya'dan olması... Bu yılın en büyük kazananı enerji üretimi, çimento, gayrimenkul ve daha birçok alanda faaliyet gösteren halka açık şirketlerden oluşan bir ağı kapsayan Adani Grup ve Hintli Gautam Adani oldu. Adani, Şubat 2022'nin başlarında 90,1 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin ve dünyanın en zengin onuncu kişisi oldu. Aralık ortası itibarıyla dünyanın en zengin üçüncü kişisi unvanını aldı. 2022'nin diğer kazananları ise gıda dağıtımı ve kömür gibi medyada teknoloji kadar yer almayan alanlarda faaliyet gösteriyorlar. İlk 5'teki beş isimden 2'si Hindistan'dan, 1'i Endonezya'dan ve 2'si Çin'den. Forbes'un listesine göre 9 Aralık itibarıyla 2022'nin kazananı 5 isim şöyle oldu:

#1
Foto - 2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

1-GUATAM ADANİ Ülke: Hindistan Net değer: 133,9 milyar dolar 2022'de kazanç: +55,1 milyar dolar. / Gautam Adani, diğer iş kollarının yanı sıra limanlar, havaalanları, enerji üretimi ve iletimi, yeşil enerji, yemeklik yağlar, çimento ve gayrimenkul ile ilgilenen Adani Group'un başkanı.

#2
Foto - 2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

2- LOW TUCK KWONG Ülke: Endonezya Net değer: 18,6 milyar dolar 2022'de kazanç: +16 milyar dolar. / Endonezya'nın kömür kralı olarak bilinen Singapur doğumlu Low Tuck Kwong, Endonezya'da bir kömür madenciliği şirketi olan Bayan Resources'ın kurucusu. Borsaya kote kömür madenciliği şirketinin hisse fiyatı, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından kömür talebindeki artışla desteklenerek 2022'de üçe katlandı.

#3
Foto - 2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

3-COLİN ZHENG HUANG Ülke: Çin Net değer: 31,6 milyar dolar 2022'de kazanç: +11,1 milyar dolar. / Çin'in ekonomik ve pandemik sıkıntılarına rağmen, Huang'ın indirimli e-ticaret devi Pinduoduo gelişti.

#4
Foto - 2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

4-WU YİLİNG Ülke: Çin Net değer: 6,8 milyar dolar, 2022'de kazanç: +4,1 milyar dolar. / Wu'nun bu yılki kazancı, Wu'nun başkanlık ettiği, Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical tarafından oluşturulan bitkisel bir Covid-19 ilacına bağlıydı.

#5
Foto - 2022 yılında en çok kazanan 5 milyarder

5-RAVİ JAİPURİA Ülke: Hindistan Net değer: 9,3 milyar dolar, 2022'de kazanç: +3,9 milyar dolar./ Hindistan'da içecekler, sağlık hizmetleri ve daha pek çok alanda iş kolları çok uluslu bir holding olan RJ Corp'a başkanlık ediyor.

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