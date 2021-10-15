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Ekonomi
15
2022 asgari ücret en kadar olacak? Asgari ücret 2022 kaç TL olacak? Asgari ücret net brüt tutarı

2021-10-15 17:23:36
2022 asgari ücret en kadar olacak? Asgari ücret 2022 kaç TL olacak? Asgari ücret net brüt tutarı

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması ardı ardına gelmeye devam ediyor. 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücret tutarı başta olmak üzere 2022 AGİ tablosu, yaşlılık aylığından evde bakım maaşına, isteğe bağlı sigorta prim tutarından dul ve yetim maaşlarının değişecek. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranı, asgari ücret 2022 net ve brüt tutarları ve 2022 AGİ ücretlerinin ne kadar artacağını sorgulamakta. Peki 2022 asgari ücret en kadar olacak? Asgari ücret 2022 kaç TL olacak?

#1
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

#2
Foto - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret tespit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgari ücret komisyonunda mevzuat değişimi lazım. Daha geniş katılımlı olmalı, sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli." ifadesini kullandı. Türk İş’ten de asgari ücret 2022 zam mesajı geldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl asgari ücrette ‘insanların yüzünü güldürecek’ bir zam beklentisinde olduğu mesajını verdi.

#3
Foto - Atalay, “Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur.” şeklinde konuştu.

Atalay, “Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur.” şeklinde konuştu.

#4
Foto - 2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK? Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; önümüzdeki aydan itibaren başlayacak asgari ücret maratonu için hazırlıklar da sürüyor. Hem sendikalar hem de hükümet tarafı yeni asgari ücret ile ilgili açıklamalara başladılar. Belirlenecek asgari ücret sadece işçilerin maaşını değil, tüm ödemeleri ve borçlanmaları da değiştirecek. Böylece işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneği de borçlanmalar da yeni rakam üzerinden ödenecek ve artacak. Aynı zamanda eş ve çocuk durumuna göre ödenen Asgari Geçim İndirimi AGİ de değişecek ve yükselecek.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK? Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; önümüzdeki aydan itibaren başlayacak asgari ücret maratonu için hazırlıklar da sürüyor. Hem sendikalar hem de hükümet tarafı yeni asgari ücret ile ilgili açıklamalara başladılar. Belirlenecek asgari ücret sadece işçilerin maaşını değil, tüm ödemeleri ve borçlanmaları da değiştirecek. Böylece işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneği de borçlanmalar da yeni rakam üzerinden ödenecek ve artacak. Aynı zamanda eş ve çocuk durumuna göre ödenen Asgari Geçim İndirimi AGİ de değişecek ve yükselecek.

#5
Foto - Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. 2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşti. Aslında son 10 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. 2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşti. Aslında son 10 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz.

#6
Foto - Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacak. Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacak. Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

#7
Foto - 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz. Asgari ücret brüt kaç para olacak 2022? Asgari ücretin enflasyon formülüne göre yaptığımız tahmini hesapla brüt 4.364,50 TL7ye çıkması aslında birçok ödemeyi de değiştirecek. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artacak, İşsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Şimdi bunlara tek tek bakalım…

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz. Asgari ücret brüt kaç para olacak 2022? Asgari ücretin enflasyon formülüne göre yaptığımız tahmini hesapla brüt 4.364,50 TL7ye çıkması aslında birçok ödemeyi de değiştirecek. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artacak, İşsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Şimdi bunlara tek tek bakalım…

#8
Foto - AGİ ne kadar? AGİ evli, bekar, çalışman, çalışmayan, çocuklu, çocuksuz AGİ tablosu da merak konusu. İşte AGİ dahil asgari ücret tutarları: Bekar: 2021 :2.825,90 2022: 3.447,60 Eşi çalışmayan, çocuksuz: 2021: 2.879,56 2022: 3.517,07 Eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 2021: 2.919,81 2022: 3.562,17

AGİ ne kadar? AGİ evli, bekar, çalışman, çalışmayan, çocuklu, çocuksuz AGİ tablosu da merak konusu. İşte AGİ dahil asgari ücret tutarları: Bekar: 2021 :2.825,90 2022: 3.447,60 Eşi çalışmayan, çocuksuz: 2021: 2.879,56 2022: 3.517,07 Eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 2021: 2.919,81 2022: 3.562,17

#9
Foto - Eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 2021: 2.969,05 2022: 3.622,24 Eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 2021: 3.013,72 2022: 3.676,74 Eşi çalışan, çocuksuz: 2021: 2.825,90 2022: 3.447,60 Eşi çalışan, 1 çocuklu: 2021: 2.866,14 2022: 3.496,70 Eşi çalışan, 2 çocuklu: 2021: 2.906,39 2022: 3.545,80

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 2021: 2.969,05 2022: 3.622,24 Eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 2021: 3.013,72 2022: 3.676,74 Eşi çalışan, çocuksuz: 2021: 2.825,90 2022: 3.447,60 Eşi çalışan, 1 çocuklu: 2021: 2.866,14 2022: 3.496,70 Eşi çalışan, 2 çocuklu: 2021: 2.906,39 2022: 3.545,80

#10
Foto - Eşi çalışan, 3 çocuklu: 2021: 2.960,05 2022: 3.6111,26 Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır AGİ tablosu ise şu şekilde: Bekar 2021: 268,31 2022: 327,33 Eşi çalışmayan, çocuksuz 2021: 321,97 2022: 392,80 Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2021: 362,22 2022: 441,90 Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2021: 402,46 2022: 491,00 Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 2021: 456,13 2022: 556,47

Eşi çalışan, 3 çocuklu: 2021: 2.960,05 2022: 3.6111,26 Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır AGİ tablosu ise şu şekilde: Bekar 2021: 268,31 2022: 327,33 Eşi çalışmayan, çocuksuz 2021: 321,97 2022: 392,80 Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2021: 362,22 2022: 441,90 Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2021: 402,46 2022: 491,00 Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 2021: 456,13 2022: 556,47

#11
Foto - Eşi çalışan, çocuksuz 2021: 268,31 2022: 327,33 Eşi çalışan, 1 çocuklu 2021: 308,55 2022: 376,43 Eşi çalışan, 2 çocuklu 2021: 348,80 2022: 425,53 Eşi çalışan, 3 çocuklu 2021: 402,46 2022: 491,00 Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır

Eşi çalışan, çocuksuz 2021: 268,31 2022: 327,33 Eşi çalışan, 1 çocuklu 2021: 308,55 2022: 376,43 Eşi çalışan, 2 çocuklu 2021: 348,80 2022: 425,53 Eşi çalışan, 3 çocuklu 2021: 402,46 2022: 491,00 Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır

#12
Foto - İşsizlik maaşı ne kadar? Asgari ücret zammıyla birlikte değişecek kalemler arasında işsizlik maaşı da var. En düşük (2021): Maaş: 1.431 Ele geçen: 1.420,13 En düşük (2022): Maaş: 1.745,80 Ele geçen: 1.732,55 En yüksek (2021) Maaş: 2.862 Ele geçen: 2.840,27 En yüksek (2022) Maaş: 3.491,60 Ele geçen: 3.465,09 Damga vergisi kesilerek

İşsizlik maaşı ne kadar? Asgari ücret zammıyla birlikte değişecek kalemler arasında işsizlik maaşı da var. En düşük (2021): Maaş: 1.431 Ele geçen: 1.420,13 En düşük (2022): Maaş: 1.745,80 Ele geçen: 1.732,55 En yüksek (2021) Maaş: 2.862 Ele geçen: 2.840,27 En yüksek (2022) Maaş: 3.491,60 Ele geçen: 3.465,09 Damga vergisi kesilerek

#13
Foto - Doğum borçlanması ne kadar? Asgari ücret ödeneklerle birlikte borçlanma miktarlarını da artırıyor. Günlük: 2021- 38,16 2022- 46,55 Aylık: 2021- 1.144,80 2022- 1.396,64 2 yıllık: 2021- 27.475,20 2022- 33.519,36 18 aylık: 2021- 20,606,40 2022- 25.139,52

Doğum borçlanması ne kadar? Asgari ücret ödeneklerle birlikte borçlanma miktarlarını da artırıyor. Günlük: 2021- 38,16 2022- 46,55 Aylık: 2021- 1.144,80 2022- 1.396,64 2 yıllık: 2021- 27.475,20 2022- 33.519,36 18 aylık: 2021- 20,606,40 2022- 25.139,52

#14
Foto - Asgari ücret zammıyla birlikte yaşlılık alığı, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylıkları da artıyor. 65 yaş: 2021- 852,53 2022- 1.040,05 % 40-69 engelli: 2021- 852,53 2022- 1.040,05 % 70 ve üstü engelli: 2021- 852,53 2022- 1.040,05 Evde bakım: 2021- 1.705,06 2022- 2.080,10

Asgari ücret zammıyla birlikte yaşlılık alığı, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylıkları da artıyor. 65 yaş: 2021- 852,53 2022- 1.040,05 % 40-69 engelli: 2021- 852,53 2022- 1.040,05 % 70 ve üstü engelli: 2021- 852,53 2022- 1.040,05 Evde bakım: 2021- 1.705,06 2022- 2.080,10

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