2021-10-15 17:23:36 2022 asgari ücret en kadar olacak? Asgari ücret 2022 kaç TL olacak? Asgari ücret net brüt tutarı
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması ardı ardına gelmeye devam ediyor. 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücret tutarı başta olmak üzere 2022 AGİ tablosu, yaşlılık aylığından evde bakım maaşına, isteğe bağlı sigorta prim tutarından dul ve yetim maaşlarının değişecek. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranı, asgari ücret 2022 net ve brüt tutarları ve 2022 AGİ ücretlerinin ne kadar artacağını sorgulamakta. Peki 2022 asgari ücret en kadar olacak? Asgari ücret 2022 kaç TL olacak?