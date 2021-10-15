2022 asgari ücret en kadar olacak? Asgari ücret 2022 kaç TL olacak? Asgari ücret net brüt tutarı

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK? Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; önümüzdeki aydan itibaren başlayacak asgari ücret maratonu için hazırlıklar da sürüyor. Hem sendikalar hem de hükümet tarafı yeni asgari ücret ile ilgili açıklamalara başladılar. Belirlenecek asgari ücret sadece işçilerin maaşını değil, tüm ödemeleri ve borçlanmaları da değiştirecek. Böylece işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneği de borçlanmalar da yeni rakam üzerinden ödenecek ve artacak. Aynı zamanda eş ve çocuk durumuna göre ödenen Asgari Geçim İndirimi AGİ de değişecek ve yükselecek.