2021 Güncel trafik cezaları belli oldu! Bunu yapanlar yandı

Yeni yılda trafik cezalarına yüzde 9.11 oranından zam uygulanacak. Yeni zamla birlikte hangi ceza ne kadar olduğunu, sizler için derledik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre 2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2021 yılında trafik cezaları için ödenecek tutarlar da bu oran üzerinden belli oldu.