2019 hac kura sonuçları açıklandı! İşte kazanan isimler
Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği 2019 hac kura sonuçlarının bir bölümü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği törende açıklandı. İşte o listenin bir bölümü...
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı
2019 hac kura sonuçları açıklandı