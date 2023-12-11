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2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

2023-12-11 16:52:49
2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

1 Ocak 2016’da yapılan düzenlemeyle birlikte yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alındı. Belirtilen tarihten önce çıkartılan sürücü belgelerinin değiştirilme süreci ise hali hazırda devam ediyor. Vatandaşlara değişim için tanınan süre geçen sene uzatılmıştı. Fakat açıklanan tarihe kadar yenilenmeyen sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı belirtildi. Peki, sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ne? Detaylar haberimizin devamında.

#1
Foto - 2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

2016'dan önce alınan ve hali hazırda kullanılan ehliyetlerin değiştirilmesi için vatandaşlara tanınan zaman, bir süre sonra sona erecek ve bu işlemi yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Değişim yapmayan ve eski ehliyetleri ile araç kullanan sürücülere ise idari para cezaları kesilecek. Bu durumda en çok araştırılan ve merak edilen konuların başında, ‘Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ne?’ sorusunun cevabı yer alıyor. Biz de bu konuyu sizin için araştırdık ve haberimizde derledik. İşte, detaylar…

#2
Foto - 2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Hali hazırda trafikte olan ve sürücü belgesini değiştirmeyen şoförler için tanınan süre uzatılmıştı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022’den itibaren 2 sene daha uzatıldığını belirtmişti.

#3
Foto - 2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır’ ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - 2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir önceki sene ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetleri değiştirmek için tanınan süre, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldı. Buna göre, hali hazırda eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan şoförler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecek.

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