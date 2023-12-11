2023-12-11 16:52:49 2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu
1 Ocak 2016’da yapılan düzenlemeyle birlikte yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alındı. Belirtilen tarihten önce çıkartılan sürücü belgelerinin değiştirilme süreci ise hali hazırda devam ediyor. Vatandaşlara değişim için tanınan süre geçen sene uzatılmıştı. Fakat açıklanan tarihe kadar yenilenmeyen sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı belirtildi. Peki, sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ne? Detaylar haberimizin devamında.