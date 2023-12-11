2016'dan önce ehliyet çıkartanlara flaş uyarı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

2016'dan önce alınan ve hali hazırda kullanılan ehliyetlerin değiştirilmesi için vatandaşlara tanınan zaman, bir süre sonra sona erecek ve bu işlemi yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Değişim yapmayan ve eski ehliyetleri ile araç kullanan sürücülere ise idari para cezaları kesilecek. Bu durumda en çok araştırılan ve merak edilen konuların başında, ‘Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ne?’ sorusunun cevabı yer alıyor. Biz de bu konuyu sizin için araştırdık ve haberimizde derledik. İşte, detaylar…