200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

Eserin bin 200 yıllık tarihe sahip olduğunu dile getiren Hayati Sinem, “Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden tescilli tarihi eserlerimizdir. Kilise olarak da tarihte anılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda onaylı bir projemiz vardır. Kilisenin çok harap olduğu için duvarlarının dondurularak bir cam fanus içerisine alınmasıdır. Projemiz 2 senedir bakanlıkta ödenek bekliyor.