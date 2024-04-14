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Kültür Sanat
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200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

2024-04-14 11:05:44
200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

Elazığ'da bulunan 200 yıllık yapı adeta zamanla direniyor.

#1
Foto - 200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde bulunan Hristiyanlığın erken dönemine ait bin 200 yıllık Meryem Ana Kilisesi adeta zamana direniyor. 1900'lü yıllarda 40 yıl cami olarak kullanılan yapı, daha sonra boş kaldı.

#2
Foto - 200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

Yüz yıllara rağmen ayakta kalan tarihi yapı doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda restorasyon için projesi hazırlanarak onaylanan yapı, ayağa kaldırılmayı bekliyor.

#3
Foto - 200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

Eserin bin 200 yıllık tarihe sahip olduğunu dile getiren Hayati Sinem, “Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden tescilli tarihi eserlerimizdir. Kilise olarak da tarihte anılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda onaylı bir projemiz vardır. Kilisenin çok harap olduğu için duvarlarının dondurularak bir cam fanus içerisine alınmasıdır. Projemiz 2 senedir bakanlıkta ödenek bekliyor.

#4
Foto - 200 yıllık yapı zamana böyle direniyor

Projenin 2024 bütçesine konmasını, tarihi eserlerimizin kurtarılmasını talep ediyorum. Bu kilise zamanında 1956 yılına kadar cami olarak kullanıldı. Buraya halk arasında eski cami de derler. Bu eserin kurtarılmasını bekliyoruz. Şu an ödenek bekliyor” dedi.

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