200 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Ve dünyada bütün dengeleri değiştirecek flaş gelişme duyuruldu! Türkiye'nin en değerli madeninin yapayı oluşturuldu

Bilim insanları tarafından Türkiye'nin en değerli madenlerinden biri olan dolomit iki yüzyıl süren çalışmaların ardından laboratuvar ortamında oluşturuldu. ￼ Malzeme bilimini 200 yıldır meşgul eden bir gizem nihayet çözüldü. Bilim insanları, birçok antik kaya oluşumunda bulunan dolomit mineralini doğada oluşturdukları koşulları laboratuvarda yeniden oluşturmalarına rağmen, bu mineralin büyümesini başaramıyorlardı. Ancak bilim insanları dolomit kristallerini hızlı bir şekilde büyütebilecekleri yeni bir yöntem buldu. Dolomit, adını taşıyan büyük bir dağ silsilesine sahip olan önemli bir mineral. İtalyan Alpleri'nde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Dünya'nın kabuğundaki karbonat minerallerinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturur. Ancak, daha yakın tarihli kayalarda belirgin bir şekilde bulunuyor.