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200 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Ve dünyada bütün dengeleri değiştirecek flaş gelişme duyuruldu! Türkiye'nin en değerli madeninin yapayı oluşturuldu

2024-01-29 13:55:41
200 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Ve dünyada bütün dengeleri değiştirecek flaş gelişme duyuruldu! Türkiye'nin en değerli madeninin yapayı oluşturuldu

Bilim insanları tarafından Türkiye'nin en değerli madenlerinden biri olan dolomit iki yüzyıl süren çalışmaların ardından laboratuvar ortamında oluşturuldu. ￼ Malzeme bilimini 200 yıldır meşgul eden bir gizem nihayet çözüldü. Bilim insanları, birçok antik kaya oluşumunda bulunan dolomit mineralini doğada oluşturdukları koşulları laboratuvarda yeniden oluşturmalarına rağmen, bu mineralin büyümesini başaramıyorlardı. Ancak bilim insanları dolomit kristallerini hızlı bir şekilde büyütebilecekleri yeni bir yöntem buldu. Dolomit, adını taşıyan büyük bir dağ silsilesine sahip olan önemli bir mineral. İtalyan Alpleri'nde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Dünya'nın kabuğundaki karbonat minerallerinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturur. Ancak, daha yakın tarihli kayalarda belirgin bir şekilde bulunuyor.

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Foto - 200 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Ve dünyada bütün dengeleri değiştirecek flaş gelişme duyuruldu! Türkiye'nin en değerli madeninin yapayı oluşturuldu

Bilim insanları, doğada nasıl büyüdüğünü anlamak için çeşitli denemelere rağmen, laboratuvarda dolomit kristalleri üretmekte başarısız olmuşlardı. Bu gizemi çözmek için bilim insanları, dolomit kristallerinin büyüme sürecini daha iyi anlamak amacıyla temel bir araştırmaya yöneldi. Michigan Üniversitesi'nden Wenhao Sun, "Dolomitin doğada nasıl büyüdüğünü anlarsak, modern teknolojik malzemelerin kristal büyümesini teşvik etmek için yeni stratejiler öğrenebiliriz" dedi. Dolomit kristalleri, jeolojik zaman içinde kalsiyum ve magnezyumun birbirini takip eden katmanlar halinde birikmesiyle oluşur. Ancak bu süreç oldukça uzun sürüyor. Bundan dolayı da bilim insanları laboratuvarda dolamit üretmekte zorlanıyordu.

#2
Foto - 200 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Ve dünyada bütün dengeleri değiştirecek flaş gelişme duyuruldu! Türkiye'nin en değerli madeninin yapayı oluşturuldu

Sun ve ekibi, bilgisayar simülasyonları kullanarak dolomit kristallerinin büyüme sürecini inceledi. Elde ettikleri teoriyi test etmek için ise Hokkaido Üniversitesi ile birlikte deneyler gerçekleştirdiler. Yapılan deneylerde, dolomit kristali, elektron mikroskobu kullanılarak su çözeltisi içinde incelendi. Bu inceleme, kristalin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve bu sürecin daha önce elde edilen değerlerin ötesinde olduğunu gösterdi. Bu keşif, doğal dünyada masif dolomit oluşumunu etkileyen jeokimyasal süreçleri anlamak için yeni bir kapı açabilir. Ayrıca, hatasız kristallerin hızlı bir şekilde büyütülmesi, yarı iletkenler, güneş panelleri ve piller gibi birçok endüstriyel uygulama için önemli olabilir.

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