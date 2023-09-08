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20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!
Aktüel
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20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

2023-09-08 16:20:27
20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

Şahsiyeti ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle 'Süper Vali' olarak tarihe geçen ve halkın gönlünde taht kuran Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 20. yılında rahmetle anılıyor.

#1
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

Halk arasında 'Süper Vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, milletle iç içe olması, sıra dışı tavırları, sıcaklığı, sportmen yönüyle sadece görev yaptığı yerlerde değil, tüm Türkiye'de vatandaşların sevgisini kazandı.

#2
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

Halkın içinden biri olmasıyla dikkati çeken Yazıcıoğlu, hizmet verdiği dönemlerde ulaşım ve eğitime büyük önem verdi.

#3
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

ERZİNCAN DEPREMİNDE YARALARI SARDI Erzincan'daki depremde vatandaşın yaralarını sarmak için çalıştı Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 13 Mart 1992'de Erzincan depremini yaşadı.

#4
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

Halen saygı ve sevgiyle yad edilen Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Yazıcıoğlu, lise eğitiminin ardından kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İlk görevi için 1968'de Aydın'a giden merhum Vali, burada bir dönem kaymakam vekilliği yaptı. Yazıcıoğlu, buradaki görevinin ardından 1971-1984 arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı. TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VALİSİ OLDU Daha sonra "Süper Vali" olarak tanınacak Yazıcıoğlu'nun vali olarak atandığı ilk görev yeri Tokat oldu. Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat Valisi olarak göreve başladı. O dönemde Türkiye'nin en genç valisi unvanına sahip olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı.

#5
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

30 YILDIR YAPILAMAYAN KÖPRÜYÜ YAPTI "Süper Vali" binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Yazıcıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları dizi ve filmler ile romana da konu oldu.

#6
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

2003'TE TRAFİK KAZASI GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ Erzincan'da 9 yıl görev yapan merhum Vali, 1999 yılında merkez valiliğine getirildi. Yazıcıoğlu'nun son görev yeri ise Denizli oldu. Denizli Valisi olarak 2003 yılında göreve başlayan Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Yaralanan Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti.

#7
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

CENAZESİNE ON BİNLER KATILDI Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilen Süper Vali'nin cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

#8
Foto - 20 yıl oldu: 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu unutulmadı!

Merhum Yazıcıoğlu'nun ismi, birçok şehirde okullarda, caddelerde, hastanelerde ve köprülerde yaşatılıyor.

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