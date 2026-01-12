  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 milyonluk Tavares ısrarı bıktırdı: Beşiktaş rotayı Wolfe'e kırdı 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler? Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor Dursun Özbek'ten özür gelse de Galatasaray cayır cayır kaynıyor! Seçim için mi bu yağmurluk olayı... İranlıları böyle uyardı: Babam Batı'ya güvendi, sonu felaket oldu Taraftar merakla bekliyor! Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması Taraftarda deprem etkisi yapacak! Bitti denen transfer rafa mı kaldırılıyor? Açıkladılar... Belli oldu... Ve Lookman'da son, buraya kadarmış! 'Sindiremeyecekler' diyerek duyurdular
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

Erzincan'da grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyona neden olan bocavirüse yakalanan 3 yaşındaki Ali Enfal Baki'nin iki kez kalbi durdu.

#1
Foto - 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

Erzincan'da yaşayan Gülay ve Tekin Baki çiftinin tek çocuğu olan Ali Enfal, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. İlk kontrollerin ardından ilaç verilerek eve gönderilen küçük çocuğun durumu kısa sürede ağırlaştı.

#2
Foto - 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

Nadir görülen ve grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bocavirüse yakalanan Baki, nefes darlığı ve hırıltı şikayetlerinin artması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan diyaliz ve destek tedavileriyle organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

#3
Foto - 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

İŞTE BELİRTİLERİ Bocavirüs (Human Bocavirus / HBoV), özellikle bebekler ve küçük çocuklarda görülen, çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilen bir virüstür.

#4
Foto - 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

Bocavirüs enfeksiyonu genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde seyreder; en sık ateş, burun akıntısı/tıkanıklığı, boğaz ağrısı, halsizlik ve özellikle öksürük görülür.

#5
Foto - 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

Bazı kişilerde hırıltılı solunum, nefes darlığı, hızlı nefes alıp verme gibi alt solunum yolu belirtileri gelişebilir ve bronşiolit veya zatürre tablosuna ilerleyebilir.

#6
Foto - 2 yaşındaki Ali ölümden döndü: Bocavirüs'ün belirtileri neler?

Daha az sıklıkla ise kusma, ishal gibi mide-bağırsak şikâyetleri de eşlik edebilir./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak
Ekonomi

Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli, gözünü mart ayında yatırılacak bayram ikramiyelerine çevi..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Türkiye üzerindeki kirli planların algı ayağını yürüten isimler bir bir ifşa oluyor. Kendisini "Kemalist" ve "Cumhuriyet kadını" maskesiyle ..
Küstah Yunan, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmişti! İYİ Partili isimden bomba yorum
Gündem

Küstah Yunan, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmişti! İYİ Partili isimden bomba yorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı ABD saldırısının ardından bir Yunan gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küst..
Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor
Gündem

Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor

Bir araştırma şirketi gençlerin en beğendiği milletvekillerinin hangi isimler olduğunu ortaya koydu. Listede yer alan CHP'lilerin yaptığı aç..
ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı
Dünya

ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı

PKK/YPG’li teröristleri, Halep’te ölümden hamisi Amerika kurtardı. Trump’ın Temsilcisi Barrack, teslim alınan teröristlerin, entegrasyon sür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23