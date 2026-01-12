Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi
İran'da ABD ve İsrail destekli sokak olayları devam ederken Türkiye'den Tahran yönetimine tarihi bir istihbarat verildi.
MİT’in sağladığı acil istihbarat sayesinde, Irak’tan İran’a geçmeye çalışan PJAK’lılar Devrim Muhafızları tarafından etkisiz hale getirildi.
Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İran güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon sonucu, İran’a yönelik bir sızma girişimi engellendi. Edinilen bilgilere göre, PJAK mensubu kalabalık bir militan grup, gece saatlerinde Irak’tan İran topraklarına geçmeye çalıştı.
Söz konusu grubun, ABD ve İsrail istihbarat servisleri başta olmak üzere dış destekle hareket ettiği iddia edildi. MİT, saha unsurları ve teknik istihbarat imkanlarıyla sınır hattındaki hareketliliği tespit ederek grubun güzergâhını ve koordinatlarını belirledi.
Elde edilen kritik bilgiler, “acil” koduyla İran makamlarına iletildi. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları, Ilam ve Kirmanşah kırsalında operasyon başlattı. Bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, kaçış yollarını kapatarak kısa sürede müdahalede bulundu.
Yetkililer, operasyonda çok sayıda PJAK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon, Türkiye ile İran arasında derinleşen istihbarat iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, dış destekli silahlı gruplara da “bölgesel istikrarsızlığa izin verilmeyeceği” mesajı olarak yorumlandı. Kaynak: Barin Ajans
