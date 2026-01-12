  • İSTANBUL
Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi

İran'da ABD ve İsrail destekli sokak olayları devam ederken Türkiye'den Tahran yönetimine tarihi bir istihbarat verildi.

1
#1
Foto - Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi

MİT’in sağladığı acil istihbarat sayesinde, Irak’tan İran’a geçmeye çalışan PJAK’lılar Devrim Muhafızları tarafından etkisiz hale getirildi.

#2
Foto - Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi

Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İran güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon sonucu, İran’a yönelik bir sızma girişimi engellendi. Edinilen bilgilere göre, PJAK mensubu kalabalık bir militan grup, gece saatlerinde Irak’tan İran topraklarına geçmeye çalıştı.

#3
Foto - Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi

Söz konusu grubun, ABD ve İsrail istihbarat servisleri başta olmak üzere dış destekle hareket ettiği iddia edildi. MİT, saha unsurları ve teknik istihbarat imkanlarıyla sınır hattındaki hareketliliği tespit ederek grubun güzergâhını ve koordinatlarını belirledi.

#4
Foto - Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi

Elde edilen kritik bilgiler, “acil” koduyla İran makamlarına iletildi. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları, Ilam ve Kirmanşah kırsalında operasyon başlattı. Bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, kaçış yollarını kapatarak kısa sürede müdahalede bulundu.

#5
Foto - Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! MİT acil kodlu istihbaratı bildirdi

Yetkililer, operasyonda çok sayıda PJAK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon, Türkiye ile İran arasında derinleşen istihbarat iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, dış destekli silahlı gruplara da “bölgesel istikrarsızlığa izin verilmeyeceği” mesajı olarak yorumlandı. Kaynak: Barin Ajans

