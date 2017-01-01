2 senedir sanat galerisine girmeye çalışan kediler
Asya ülkesi Japonya'nın Onomçi kentindeki bir sanat galerisini kapıdan çevrilmelerine rağmen ısrarla ziyaret etmek isteyen iki kedi sosyal medyanın yeni fenomenleri oldu.
Sanat galerisini kapıdan çevrilmelerine rağmen ısrarla ziyaret etmek isteyen iki kedi sosyal medyanın yeni fenomenleri.
Müze yetkililerinin Go-chan (solda) ve Ken-chan (sağda) adını verdiği bu iki kedi, galeri içindeki kedi fotoğraflarını gördüğünden beri ısrarla kapıdan içeri girmek istiyor.
Müze kuratörü Şinji Umebayaşi, Ken-chan'ın ilk kez 2016 yılında geldiğini ve müzenin camından içeri bakarken gördüğünü söyledi. Umbeyaşi, Ken-chan'ın ilgisini sergide yer alan kara kedi fotoğraflarının çekmiş olabileceğini söyleyip "Heralde arkadaş edinebileceğini düşündü ve o günden beri ısrarla gelmeye devam etti" dedi.
Müze yetkilileri Ken-chan'ın bir yıl sonra Go-chan adını verdikleri bu sarı kediyle arkadaş olduğunu söyledi. Ken-chan o günden beri müzeyi beraber gezebilmek umuduuyla Go-chan'ı da yanında getiriyor.
Go-chan da tıpkı Ken-chan gibi son 1 yıldır galeriyi ısrarla ziyaret etmek isteyen bir diğer kedi. İkili zaman içinde onları içeri almayan güvenlik görevlisiyle de dostluk kurmuş.
Müzenin geçtiğimiz ay Twitter'dan paylaştığı bir videoda her zmanaki gibi müze önünde bekeleyen Ken-chan'ın otomatik kapılar açılıp kapanırken içeri girmek için hamle yaptığını gösteriyor.
Güvenlik görevlisinin kediye zarar gelmemesi için hamle yaptığı anlaın yer aldığı video kısa süre içinde sosyal medyada viral haline geldi ve iki kedi sosyal medyanın yeni fenomenleri oldu.
Müzenin güvenlik görevlisiyle kediler arasındaki dostluğun fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Kedilerin videoları ve fotoğraflarıyla kısa süre içerisinde Twitter'da 45 bin takipçisi olan müze, iki kedinin hediyelik eşyalarını satışa çıkardı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları kedilerinin azminin ödüllendirilmesi gerektiğini söyeyip artık içeri girmelerine izin verilmesi gerektiğini söylerken pek çok kullanıcı güvenlik görevlisiyle aralarında gelişen dostluğu hayranlıkla izlediğini belirtiyor.
2 senedir sanat galerisine girmeye çalışan kediler
2 senedir sanat galerisine girmeye çalışan kediler