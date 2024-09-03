2 milyon yıllık! Yol çalışması sırasında tesadüfen bulundu

İnternetten yaptığımız kısa bir araştırmada, dünyada 4-5 yerde görülen ve bazı yerlerde UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak korunmaya alınan doğal oluşumlar olan bazalt sütunlar olduklarını öğrendik. 2 milyon yıl önce Karacadağ volkanının patlamasından oluşmuş, lavların belli jeolojik süreçler sonrasında bu konuma gelmişler. Kültür turizmi ve jeoturizm açısından çok önemli bir bölge ve bu bölge acilen koruma altına alınmalıdır. Durumu Urfa Valiliği, Siverek Kaymakamlığı ve Belediyeye bildirdik. Sağ olsun ilgilendiler, bölgede yapılan yol çalışmasını geçici olarak durdurdular. Ayrıca Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şahin Alp, burayla ilgili hemen bir rapor hazırladı.