2 milyon yıllık! Yol çalışması sırasında tesadüfen bulundu

Yoldan giderken taşların dikkatini çektiğini söyleyen bir vatandaş da, “Bugün çocuklarla beraber Nissibi Köprüsü'ne giderken, daha önce sosyal medyada bu taşları görmüştüm. Önünden geçerken bu taşların olduğunu fark ettim, gerçekten çok ilgimi çekti. Hem bu kadar doğal durup hem de bu kadar doğallıktan uzak gibi görünen bu taşlar gerçekten çok ilgi çekici. Kendim de aynı zamanda heykeltıraşım, bu taşların böyle altıgen şeklinde olmaları gerçekten ilgi çekici, çok dikkat çekici. Umarım bunlar hak ettiği yeri bulur ve Siverek'imize turizm açısından bir getirisi olur” dedi.