2 kat daha fazla görülüyor: Şeker hastalığı olanlar dikkat!

Türkiye’de her 100 kişiden 12’sinin diyabetli olduğunu belirten uzmanlar, hastalığın göz sağlığını tehdit eden “diyabetik retinopati”nin yanı sıra göz tansiyonu ve kataraktın da diyabetlilerde iki kat daha fazla görüldüğünü bildirdi. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesinden "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında yapılan açıklamada, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının 11,9 olduğu, her 100 kişiden 12'sinde diyabet görüldüğü belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ebru Ceyda Bostan, "diyabetik retinopati" denen şeker hastalığının gözü etkileme sıklığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu, 20 yılın üzerinde diyabeti olan her 4 hastanın 3'ünde etkilenme olabildiğini kaydetti.