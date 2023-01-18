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Türkiye
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2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan

2023-01-18 19:02:47
2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan

Uşak'ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulundu.

#1
Foto - 2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde çiftlik sahibi R.H., çiftlik karşısındaki tarla kenarında çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu.

#2
Foto - 2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - 2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan

İncelemelerde 2 günlük olduğu düşünülen bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Foto - 2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan

Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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