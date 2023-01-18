2023-01-18 19:02:47 2 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Kahreden haber Uşak'tan
Uşak'ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulundu.
Uşak'ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde çiftlik sahibi R.H., çiftlik karşısındaki tarla kenarında çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İncelemelerde 2 günlük olduğu düşünülen bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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