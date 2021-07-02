2021-07-02 23:07:32 2 Fransız takımına büyük şok! Küme düşürüldü
Fransız futbolunun önde gelen kulüplerinden Bordeaux ile Angers 2. Lig'e (Ligue 2) düşürüldü.
Fransız futbolunun önde gelen kulüplerinden Bordeaux ile Angers 2. Lig'e (Ligue 2) düşürüldü.
Fransız futbolunun önde gelen kulüplerinden Bordeaux ile Angers yapılan mali incelemelerin ardından 2. Lig'e (Ligue 2) düşürüldü. Bordeaux kulübünün yatırımcısının geri çekilmesi sebebiyle Ligue2'ye düşürüldüğünü bildirdi. Angers'in ise evraklarındaki bir eksiklik yüzünden aynı cezaya uğradığı kaydedildi.
Bordeaux satışla kurtulmak istiyor - Bu karar üzerine her iki kulüp de itiraz yoluna gideceklerini duyurdu.
Bordeaux, kulübün satılmak üzere olduğunu ve DNCG'ye sağlam bir plan ile gerekli güvencelerin sunulacağını ifade etti.
Angers'ın sorunu belge - Aynı şekilde Angers yönetim, de Rayan Aït Nouri'nin Wolverhampton'a kiralanmasında eksik bir belge nedeniyle düşürüldüklerini, bu belgeyi ibraz edeceklerini bildirdi.
Bordeaux'nun 6 şampiyonluğu var - Fransa'daki yetkililerin kulüplerin bu itirazlarının ardından karar değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Bordeaux, 6 kez Fransa şampiyonu olan ülkenin en köklü kulüplerinden biri.
Amerikalılara satıldıktan sonra yatırımcıların desteği çekmesi ile büyük kriz yaşayan kulüp alınan bu kararla ağır bir darbe daha yedi.
Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezonu Bordeaux 12., Angers 13. sırada tamamlamıştı. Kaynak: Ajansspor
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23