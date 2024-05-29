2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Bunun dışında bizlerin yüzey araştırmalarında saptanan Bakır Çağı, Erken Tunç Çağları, Genç ve Orta Bronz ile Demir çağlarına ait çok sayıda yerleşim yeri, kale yapıları ve bu dönemlerin gömü geleneğini yansıtan kurgan tipi yığmaları tespit ettik. Bunun dışında özellikle Helenistik Roma dönemine ait onlarca kaya mezar odası bölge içerisinde yer almakta. Bölge arkeolojik anlamda oldukça zengin. Bu bölgede yapılan çalışmalar literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdi. Bu anlamda bu projede bölgenin hem bilimsel anlamda tanıtılması hem de korunması açısından önemli olacak” diye konuştu.