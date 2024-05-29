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2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

2024-05-29 09:43:11
2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Malatya Akçadağ'da bulunan 2 bin yıllık kaya mezarları görenleri bir hayli şaşırtıyor.

#1
Foto - 2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

#2
Foto - 2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Akçadağ ilçe merkezine 15 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği vadide Roma medeniyetinin de izleri bulunuyor. Bölgede bulunan Roma dönemine ait çok sayıda kaya mezarı, görenleri şaşırtıyor.

#3
Foto - 2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Levent Vadisi'ndeki izlerin önemine vurgu yapan İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Dönmez, "2020-21 yılları arasında Akçadağ’da, Akçadağ bronz ve demir çağı projesini yürüttük. Şu anda da İnönü Üniversitesi bünyesinde yürütülen Levent Vadisi jeopark projesine İnönü Üniversitesi Arkeoloji bölümü olarak destek oluyoruz.

#4
Foto - 2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Bu bölge paleolitik dönemden Bizans, Osmanlı dönemine kadar çok yoğun arkeolojik materyal sunmakta. Özellikle paleolitik döneme ait farklı üniversitelerde çalışan hocalarımızla beraber iletişim halindeyiz ve onların bulduğu izler.

#5
Foto - 2 bin yıllık mezarlar herkesi şaşırtıyor

Bunun dışında bizlerin yüzey araştırmalarında saptanan Bakır Çağı, Erken Tunç Çağları, Genç ve Orta Bronz ile Demir çağlarına ait çok sayıda yerleşim yeri, kale yapıları ve bu dönemlerin gömü geleneğini yansıtan kurgan tipi yığmaları tespit ettik. Bunun dışında özellikle Helenistik Roma dönemine ait onlarca kaya mezar odası bölge içerisinde yer almakta. Bölge arkeolojik anlamda oldukça zengin. Bu bölgede yapılan çalışmalar literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdi. Bu anlamda bu projede bölgenin hem bilimsel anlamda tanıtılması hem de korunması açısından önemli olacak” diye konuştu.

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