2 bin rakımlı yaylada kış keyfi yaşanıyor

Tamamen doğa içinde pistleri bulunduğunu dile getiren Vona, şöyle konuştu: "Her tarafta ağaçlar ve yeşillik var. Aynı zamanda bizim için karla birlikte temiz havayla gayet güzel bir ambiyans oluyor. Bungalovda iki defa kalma şansım oldu. Işık açısından geceleri çok güzel oluyor. Çevresi zaten sürekli aydınlatılmış ve çam ağaçları oluyor. Bungalov evlerin yanlarında çok güzel sade bir ortam var."