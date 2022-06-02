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Dünya
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2 bin asker! Suriye Milli Ordusu silah kuşandı

2022-06-02 11:37:52
2 bin asker! Suriye Milli Ordusu silah kuşandı

Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

#1
Foto - SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

#2
Foto - SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

#3
Foto - Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

#4
Foto - Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

#5
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#6
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#7
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#8
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#9
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#10
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#11
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#12
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#13
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

#14
Foto - İşte tatbikattan görüntüler:

İşte tatbikattan görüntüler:

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