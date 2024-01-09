2 bin 700 yıllık kaya mezarlarının üzerinden süzülüyor! Bütün köy bu bala sadece bakmakla yetiniyor

Bademci köyü sakinlerinden Maksut Hergüner de, “Bademci köyü Soğucak oluğunun başında bulunuyoruz. Bu oluğun üst tarafından ballı ismini verdiğimiz ballı kayası var. Ballı kayası dediğimiz yerde arılar bal yapar ve o bal, kayanın üzerine doğru sapsarı akıyor. Orası çok yüksek, o yüzden bizler oraya çıkamıyoruz. Oradaki balı da alamıyoruz. Bazen böyle ancak seyrediyoruz. Kayanın üzerine arı kolonilerini koyarız, oraya oğul atarlar, oğulları alıp köyümüze götürürüz. Fakat kayadan balı almak mümkün değil. O bal yıllardır öyle akar, bizler de bakarız. Biz de buraya bu yüzden ballı kaya diyoruz. Balların olduğu bölüme inmek biraz cesaret istiyor. Teknolojinin olması gerekiyor. Ancak o şekilde inilebilir, tabi onlarda bizler de yok” ifadelerini kullandı. Soğucak kayasının bulunduğu alandaki mağaraya "Şerifin Evi" dediklerini kaydeden Hergüner, “Bademci köyünde yaşayan yaşlı bir kadın, köyden kocası ya da babası tarafından evden kovuluyor. Kovulunca kadının gidecek bir yeri yok, o da çıkıp köyün üst tarafından bulunan mağaraya geliyor. Kayalıklarda bulunan mağaraya sığınarak, burada yaşamını sürdürüyor. Ama kadının sonunu bilen yok. Bu çok eski bir hikaye, bu yüzden bu mağaraya 'Şerifin Evi' derler. Burada iki göz mağara bulunur. Bazen ben, çobanlık yaparken şiddetli yağışlarda hayvanları bu mağaraya koyarım” dedi.