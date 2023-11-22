2 bin 500 yıllık ama...

Hattuşa'da 1970'li yıllarda Aşağı Şehir'deki kazılarda Hitit dönemine ait bir metreden daha uzun bir testere bulunduğunu hatırlatan Schachner, şunları kaydetti: "İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin kesiştiği noktadayız. Ağaç işlemenin her dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ancak bu testere veya Hitit testeresiyle kesilen ağaçları, yapılan ağaç işlerinden günümüze kadar korunan hiçbir iz yok. Dolayısıyla bu eserler sayesinde kültürlerinin sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz."