2 asırlık mezarlık yok olmak üzere... İşte Türkiye'nin en ilginç mezarlığı

Eskiden 40 taneye yakın mezar olduğunu ancak zaman içerisinde çoğunun yok olduğunu belirten köy sakinlerinden Turan Ahmet Caymaz, "Mezarlar eskiden yapılmış tarihi eser, o zamanlar da mezarları korumak için ağaçtan yapmışlar. Dağ da bulunan tilki, kurt gibi hayvanlar eşmesin mezarlara zarar vermesin diye böyle bir şey yapmışlar. Burada köklü ailelerinden yatanlar var ama kim hangisi bilemiyorum. Çivi kullanılmadan yapılmış bu mezarlar, eskiden 35-40 tane vardı ama parası olanlar gelip mezarları yeniliyor. Bakımsız kalanların sahibi varsa gelip yaptırıyor, sahibi yoksa çürüyüp gidiyor" dedi.