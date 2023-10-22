1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, "Maalesef aynı köyde, aynı beldede belki de hayatları boyunca en samimi dostlukları kuracakları, en güzel aile ortamları kuracakları insanlarla husumetli bir şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu sizlerin gelecek kuşaklara bırakacağınız en kötü miraslardan biri. İslam'ın ruhunda kardeşlik ve hoşgörü var. Bakıyorsunuz suyun başında bir kavga, çocuklar kavga etmiş, büyükler karışmış ve yıllara yayılan, binlerce kişiyi etkileyen bir husumet. Bu kin, bu anlamsız husumet insanlığımızı, kardeşliğimizi esir alıyor. İyi tarafından bakalım, inşallah bundan sonraki husumetlere de vesile olsun. Bu husumeti bitirenlerden ve sebep olanlardan Allah razı olsun. 25 yıl dile kolay. Ortalama bir ömrün 3'te biri husumetle geçmiş. Bölgemizde, beldemizde husumetlerin sona ermesi noktasında gücümüzü, yetkimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. İnşallah teker teker bölgemizdeki husumetler son bulur" dedi.