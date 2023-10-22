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Yaşam
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1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

2023-10-22 19:27:55
1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Muş'un Korkut ilçesinde 1998 yılında 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması ile başlayan husumet barışla sonuçlandı.

#1
Foto - 1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

İlçeye bağlı İçboğaz köyünde yaşayan Kandemir ve Bozkurt aileleri arasında 25 yıl önce su kavgasında 2 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı husumet başladı.

#2
Foto - 1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Kanaat önderleri ve Şeyh Abdullah Taylan'ın girişimleri sonucu köy camisi önünde barış töreni düzenlendi.

#3
Foto - 1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Kur'an-ı Kerim'in altından geçen Kandemir ve Bozkurt aileleri, tokalaşarak barıştı.

#4
Foto - 1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, "Maalesef aynı köyde, aynı beldede belki de hayatları boyunca en samimi dostlukları kuracakları, en güzel aile ortamları kuracakları insanlarla husumetli bir şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu sizlerin gelecek kuşaklara bırakacağınız en kötü miraslardan biri. İslam'ın ruhunda kardeşlik ve hoşgörü var. Bakıyorsunuz suyun başında bir kavga, çocuklar kavga etmiş, büyükler karışmış ve yıllara yayılan, binlerce kişiyi etkileyen bir husumet. Bu kin, bu anlamsız husumet insanlığımızı, kardeşliğimizi esir alıyor. İyi tarafından bakalım, inşallah bundan sonraki husumetlere de vesile olsun. Bu husumeti bitirenlerden ve sebep olanlardan Allah razı olsun. 25 yıl dile kolay. Ortalama bir ömrün 3'te biri husumetle geçmiş. Bölgemizde, beldemizde husumetlerin sona ermesi noktasında gücümüzü, yetkimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. İnşallah teker teker bölgemizdeki husumetler son bulur" dedi.

#5
Foto - 1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Aileler de birer konuşma yaparak, gelen misafirlere teşekkür etti.

#6
Foto - 1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua okumasıyla son bulan törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kanaat önderleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

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