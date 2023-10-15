19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik eden İl Müftüsü Aşır Durgun da, "Allah'ın bize en büyük nimeti en büyük hazinesi olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 19 öğrencimizin mutluluğuna şahit olmak onların bu güzelliklerini onlarla birlikte aileleriyle birlikte yaşamak bizim için gerçekten büyük bir lütuf ve sevinç vesilesidir. İsrail devleti, Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberler şehri olan Kudüs ve civarında yaşayan Gazze'de, Filistin'de ve Batı Şeria'da o bölgede yaşayan kardeşlerimize dünyanın en zalim, en münafık ordularının da destekleriyle gece gündüz bombalar yağdırıyor. Oradaki hafızlarımız, kızlarımız, bebeklerimiz, çocuklarımız, din adamlarımız ne varsa yakıp yıkıyorlar" şeklinde konuştu.