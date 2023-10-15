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Eğitim
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19 hafız icazet töreniyle taç giydi

2023-10-15 14:40:07
19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Zonguldak'ta eğitimini tamamlayan 19 genç hafız için icazet töreni düzenlendi.

#1
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

İcazet töreninde konuşan İl Müftüsü Aşır Durgun, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Orada hafızlarımız, kızlarımız, bebeklerimiz, çocuklarımız, din adamlarımız, genç yaşlı Müslümanlar öldürülüyor" dedi.

#2
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 19 hafız için icazet töreni düzenlendi. Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İl Müftüsü Aşır Durgun'un yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler katıldı.

#3
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Uzun Mehmet Camii İmam Hatibi Nizamettin Dereli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşmasını okul müdürü Adnan Karakurluk yaptı. Karakurluk, "2018 yılında başlayan bu çalışmamızda 5. sınıftan öğrencilerimizi alıp 6. sınıf sonunda mezun ediyoruz. Öğrencilerimiz hem hafızlıklarını ikmal ederken hem de okulun mezunu oluyorlar. Geçen sene bu çalışmamıza bir çalışma daha kattık. Artık 3. ve 4. sınıfları da ilkokuldan öğrencilere hafta sonu ve ara tatilde hafızlığa başlama programı düzenliyoruz.

#4
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Diyanet İşleri Başkanlığımızın Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde bizim de İl Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün destekleriyle okulumuzda bir Kur'an kursu açtık. Bu çalışmada bu öğrencilerimiz bugün sahneye diplomalı hafızlar şeklinde çıktılar. 50 hafız öğrencimiz oldu. Bu ikinci etap törenimiz. Kıymetli öğrencilerimizi kutluyorum. Çok büyük bir iş başardınız" dedi.

#5
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan da, "Okulumuz bünyesinde örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi protokolü çerçevesinde hafızlıklarını tamamlayan hafız öğrencilerimiz için icazet töreni düzenlemenin onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu öğrencilerimiz hayatlarını sürdürecek ve etraflarına ışık saçacaklardır. Burada icazetlerini alacak 19 hafız öğrencimize Kur'an'a ve yüce dinimiz İslam'a hizmet yolunda başarılar diliyorum.

#6
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın protokolü çerçevesinde uygulamaya koyduğu bu projenin ilimizde de başarılı şekilde uygulanarak hafızlarımızın yetişmesinde katkılarından dolayı paydaşımız olan İl Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Hafızlarımızın bu başarısının mimarı olan ailelerimize, okul ve Kur'an Kursu yöneticilerimize akademik öğretmenlerimiz ve Kur'an Kursu öğretcilerimize, usta öğreticilerimize emeği geçen tüm personelimize İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik eden İl Müftüsü Aşır Durgun da, "Allah'ın bize en büyük nimeti en büyük hazinesi olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 19 öğrencimizin mutluluğuna şahit olmak onların bu güzelliklerini onlarla birlikte aileleriyle birlikte yaşamak bizim için gerçekten büyük bir lütuf ve sevinç vesilesidir. İsrail devleti, Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberler şehri olan Kudüs ve civarında yaşayan Gazze'de, Filistin'de ve Batı Şeria'da o bölgede yaşayan kardeşlerimize dünyanın en zalim, en münafık ordularının da destekleriyle gece gündüz bombalar yağdırıyor. Oradaki hafızlarımız, kızlarımız, bebeklerimiz, çocuklarımız, din adamlarımız ne varsa yakıp yıkıyorlar" şeklinde konuştu.

#8
Foto - 19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Konuşmaların ardından minik öğrencilerin Kur'an tilaveti ve ilahi sunumunun ardından belge ve hediye takdimi ile taç giyme töreni gerçekleştirildi.

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